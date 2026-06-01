Tạo cơ hội cho những người lầm lỡ trở thành công dân có ích cho xã hội

Ngày 1/6/2026, trên 200 phạm nhân ở Vĩnh Long và Điện Biên đã được trao quyết định đặc xá năm 2026.

Vĩnh Long: Công bố Quyết định đặc xá cho 193 phạm nhân

Ngày 1/6, Trại giam Châu Bình (Cục C10, Bộ Công an) tại xã Châu Hòa (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Châu Bình công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo quyết định, Trại giam Châu Bình có 82 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá trong đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Đông khẳng định, đặc xá là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan dung của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Thời gian qua, Trại giam Châu Bình luôn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân nhận thức rõ hành vi vi phạm, từ đó thay đổi nhận thức, hành vi và xây dựng ý thức sống, làm việc theo pháp luật.

Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong công tác giáo dục cải tạo.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, lao động, hướng nghiệp, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phạm nhân có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Châu Bình đã trao quyết định đặc xá và căn cước công dân, tặng sim điện thoại cho các phạm nhân được đặc xá, tạo điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập xã hội.

Cùng ngày, Trại giam Bến Giá (Cục C10, Bộ Công An) ở phường Trường Long Hòa và các trại giam trực thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long công bố đặc xá cho 111 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá.

Điện Biên: Mở cánh cửa hoàn lương cho 14 phạm nhân

Trao Quyết định đặc xá cho 14 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/6, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 14 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình chấp hành án nghiêm túc, tích cực học tập, lao động, cải tạo và thực hiện tốt các quy định của cơ sở giam giữ. Việc được đặc xá không chỉ ghi nhận những nỗ lực sửa chữa lỗi lầm của người phạm tội mà còn mở ra cơ hội để họ trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới.

Tại buổi lễ, các phạm nhân được đặc xá bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và cam kết tiếp tục rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhiều người cho rằng quyết định đặc xá không chỉ mang lại cơ hội cho bản thân mà còn là động lực để những phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt.

Nhận quyết định đặc xá, phạm nhân Trần Minh Thư (người chấp hành án về tội "Môi giới mại dâm") xúc động cho biết đây là cơ hội quý để phạm nhân làm lại cuộc đời. Biết ơn trước chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, phạm nhân Trần Minh Thư khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực lao động, ổn định cuộc sống và quyết tâm không tái phạm sau khi trở về địa phương.

Đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người thực sự ăn năn hối cải, có nhiều tiến bộ trong quá trình chấp hành án phạt tù. Đây cũng là động lực để các phạm nhân đang cải tạo tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hướng tới ngày được trở về với gia đình và xã hội.

Theo quy định, người được đặc xá khi trở về địa phương có thể được tiếp cận các chính sách hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nếu đủ điều kiện.

Việc công bố quyết định đặc xá không chỉ mang lại niềm vui đoàn tụ cho các gia đình có người thân được hưởng đặc xá mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước trong việc tạo cơ hội cho những người biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm trở thành công dân có ích cho xã hội./.

Các địa phương công bố lệnh đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 Những phạm nhân được hưởng chính sách đều là những người có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và đã hoàn thành các nghĩa vụ dân sự.

​