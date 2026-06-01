Hơn 1.000 tấn giá đỗ nhiễm hóa chất cấm tuồn ra thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Trong cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn" theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm quy mô lớn, với hơn 1.000 tấn sản phẩm độc hại đã được tiêu thụ ra thị trường.

Ngày 30/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về quyết định khởi tố 03 vụ án, bắt tạm giam 04 bị can gồm: Lưu Văn Thiệp (sinh năm 1992), Lâm Văn Hưng (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Định (sinh năm 1992) và Trần Văn Nghĩa về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong tháng 5/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn Phường Thông Tây Hội. Tại các cơ sở số 52 đường số 4 của Lưu Văn Thiệp, số 100/36 đường số 3 của Lâm Văn Hưng và số 64 đường số 4 của Nguyễn Văn Định, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine.

Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Từ trái qua phải: Lâm Văn Hưng, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Định, Lưu văn Thiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hóa chất này, thường gọi bằng tiếng lóng là nước "kẹo", nhằm làm rễ cây giá ngắn lại, tập trung dưỡng chất để thân giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp. Các bị can đều biết rõ chất 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, và việc đưa chất này vào cơ thể sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp. Tổng khối lượng giá đỗ có sử dụng chất cấm đã bán ra thị trường lên đến hơn 1.000 tấn, với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc ăn phải giá đỗ bị tẩm 6-Benzylaminopurine có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, chất này có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng./.

Một trong các cơ sở sản xuất giá đỗ bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện hàng trăm lu nhựa chứa giá đỗ cùng dung dịch pha chế có chứa chất 6-Benzylaminopurine vào tháng 5/2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)