Hà Nội phấn đấu trên 99,8% trẻ trong độ tuổi được uống Vitamin A

Trong hai ngày 1 và 2/6, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt triển khai cho trẻ uống vitamin A liều cao miễn phí trong Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 và Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2026.

Cũng trong đợt này, các địa phương tổ chức cân, đo chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đưa ra các giải pháp phù hợp, hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ em.

Chiến dịch đặt mục tiêu trên 99,8% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống Vitamin A liều cao, bao gồm cả trẻ vãng lai và trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Hoạt động uống vét được tổ chức từ ngày 3-4/6.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết chiến dịch nhằm bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Đồng thời, tăng cường truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em tới các bà mẹ trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn về uống Vitamin A, cân, đo trẻ trong chiến dịch; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến xã, phường trước, trong và sau chiến dịch; phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm đủ nguồn Vitamin A phục vụ nhu cầu của người dân.

Ghi nhận tại 5 điểm uống trên địa bàn phường Cửa Nam, công tác tổ chức được triển khai khoa học, bảo đảm trật tự và an toàn. Các cán bộ y tế phối hợp với cộng tác viên và các ban, ngành đoàn thể chuẩn bị chu đáo từ khâu tiếp đón, bố trí bàn đăng ký, khám sàng lọc phân loại, bàn uống, bàn tư vấn dinh dưỡng cho đến khu vực theo dõi trẻ sau uống.

Toàn bộ quy trình được vận hành nghiêm túc theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng quy định y tế.

Giám đốc Trạm Y tế phường Cửa Nam Phạm Hồng Diệp cho biết qua rà soát, toàn phường có khoảng 628 trẻ từ 6-36 tháng tuổi cần uống Vitamine A và khoảng 1.214 trẻ dưới 5 tuổi cần được cân, đo, đánh giá dinh dưỡng.

Để tránh tình trạng ùn tắc và quá tải, Trạm Y tế đã chủ động phân chia để phụ huynh đưa con đi uống theo các khung giờ cụ thể. Trạm y tế cũng đã dự trù số lượng Vitamin A trong chiến dịch, đảm bảo không để thiếu thuốc, kể cả phát sinh số trẻ em vãng lai.

“Không chỉ cho trẻ uống Vitamin A, từ ngày 1/6 đến hết ngày 7/6, Trạm Y tế cũng cân, đo chiều cao để đánh giá tình trạng dinh dưỡng gồm suy dinh dưỡng thể thiếu cân, thấp còi, gầy còm và thừa cân, béo phì cho trẻ. Chúng tôi quyết tâm đạt mục tiêu trên 95% trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống trên địa bàn được cân, đo chiều cao để đánh giá tình trạng dinh dưỡng,” bà Phạm Hồng Diệp chia sẻ.

Còn tại phường Thượng Cát (Hà Nội), ngay trong ngày đầu tổ chức Chiến dịch, tại 4 điểm uống (Trạm Y tế phường Thượng Cát, điểm Y tế Liên Mạc, Nhà văn hóa tổ dân phố Đông Ba 2 và Nhà văn hóa tổ dân phố Đại Cát 1), người dân đã đưa trẻ đến uống khá đông. Công tác chuyên môn được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Cho đến cuối giờ chiều ngày 1/6, đã có 685/748 trẻ tới uống Vitamin A, đạt tỷ lệ 91,6%; 1.302/1.381 trẻ cân, đo, theo dõi thể trạng, đạt tỷ lệ 94,3%.

Tại Trạm y tế các xã Đại Xuyên, Chương Dương và phường Định Công, các cán bộ y tế phối hợp chặt chẽ với cộng tác viên và các ban, ngành đoàn thể chuẩn bị chu đáo từ khâu tiếp đón, bố trí bàn đăng ký, khám sàng lọc phân loại, bàn uống, bàn tư vấn dinh dưỡng cho đến khu vực theo dõi trẻ sau uống.

Tại xã Đại Xuyên (Hà Nội), trạm y tế đã bố trí 7 điểm uống trên địa bàn với tổng số hơn 2.300 trẻ, riêng tại điểm uống tại điểm trạm Bạch Hạ dự kiến tiếp nhận 446 trẻ đến uống trong đợt này. Tại xã Chương Dương, dự kiến sẽ có 1.684 trẻ trong diện từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống Vitamin A liều cao tại 6 điểm uống. Còn tại phường Định Công, đơn vị đã triển khai 5 điểm uống để phục vụ tổng số 3.438 trẻ, riêng điểm trạm 58 Định Công Hạ dự kiến có 811 trẻ đến uống.

Kiểm tra công tác tổ chức Chiến dịch tại xã Vân Đình (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Để chuẩn bị tốt cho khối lượng công việc lớn này, các trạm y tế trước đó đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, lập danh sách rà soát đối tượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư như viên nang Vitamin A, cân, thước đo, khẩu hiệu, nước uống, cốc thìa và các biểu mẫu thống kê.

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác truyền thông hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026 cũng được các địa phương đẩy mạnh. Hệ thống loa truyền thanh xã, phường liên tục phát thanh tuyên truyền về lịch uống, lợi ích của Vitamin A, chế độ ăn hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng, cũng như tác hại của việc thiếu vi chất đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Tại tất cả các điểm uống, băng rôn và khẩu hiệu truyền thông được treo trang trọng, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 1/6, Đoàn công tác số 4 của Sở Y tế Hà Nội và CDC Hà Nội đã kiểm tra, giám sát công tác triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2026 tại một số điểm uống trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra thực tế, Tiến sỹ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn cho trẻ và tạo điều kiện thuận lợi để người dân đưa con em tham gia đầy đủ.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo số liệu hằng ngày nhằm theo dõi sát tiến độ và đánh giá hiệu quả chiến dịch trên toàn thành phố.

Chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ em được tổ chức định kỳ hằng năm là một giải pháp can thiệp quan trọng nhằm phòng chống thiếu Vitamin A, góp phần bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, Vitamin A không chỉ góp phần vào chức năng thị giác mà còn tham gia nhiều hoạt động sinh lý quan trọng khác trong cơ thể. Vi chất này góp phần duy trì sự toàn vẹn của các biểu mô như giác mạc mắt, các tổ chức biểu mô dưới da, khí quản, các tuyến nước bọt, ruột non, tinh hoàn./.

