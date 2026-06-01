Triển lãm ảnh, ra mắt sách kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Chiều 1/6, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức ra mắt sách song ngữ Việt-Nga “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Nga" và triển lãm ảnh “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch.”

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh (1927-2027).

Nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950 - 2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức sưu tầm biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Nga “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Nga."

Cuốn sách tái hiện tương đối đầy đủ và toàn diện những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga (Liên Xô cũ) từ những năm đầu thế kỷ XX, đến khi Người qua đời, qua đó làm nổi bật vai trò, sự ảnh hưởng của Người đối với mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời khẳng định sự kế tục và phát huy truyền thống quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa hai dân tộc cho đến ngày nay.

Cuốn sách gồm hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích, hiện vật và những câu chuyện, hồi ức, dòng cảm tưởng chân thực, xúc động của bạn bè, đồng chí và nhân dân Nga đối với Người, góp phần khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân Nga, người học trò xuất sắc của V. I. Lênin.

Qua đó, giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử và ý nghĩa bền vững của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên Xô (trước đây) và ngày nay là Liên bang Nga, tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai dân tộc.

Triển lãm ảnh “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch,” giới thiệu tới công chúng 115 bức ảnh tư liệu đặc sắc do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm, lựa chọn.

Đây là những hình ảnh chân thực, sinh động, tái hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không gian Khu Phủ Chủ tịch-nơi Người đã sống và làm việc trong 15 năm cuối cùng, từ năm 1954 đến năm 1969.

115 bức ảnh trưng bày tại triển lãm không chỉ là tư liệu quý giá, còn là cầu nối gợi lại những kỷ niệm thiêng liêng, sâu sắc về Người; là ký ức đẹp, thân thương, nhắc nhở mỗi người về cuộc đời bình dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại, luôn dành trọn tình yêu thương cho đồng bào và đất nước, mãi mãi tỏa sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết, cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Nga “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Nga là công trình nghiên cứu tâm huyết do Khu Di tích Phủ Chủ tịch tổ chức sưu tầm, biên soạn và xuất bản.

Đây là chuỗi tư liệu quý góp phần khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Triển lãm “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch” lại mang đến cho công chúng một không gian trực quan, sinh động qua những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 15 năm cuối đời Người sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch.

Quãng thời gian này, trên cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Người đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập tự do vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới.

Bà Lê Thị Phượng chia sẻ, những câu chuyện về Người thông qua những tư liệu lịch sử, qua từng di tích, tài liệu hiện vật đang được bảo tồn, phát huy giá trị tại Khu Phủ Chủ tịch đã trở thành kinh điển, để lại cho đời sau không chỉ hình bóng và tư tưởng của một vĩ nhân mà còn in dấu của một trong những thời kỳ hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước góp phần làm rõ hơn vai trò to lớn của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh-người tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm “Đường Cách mệnh” xuất bản năm 1927.

Đồng thời, đây cũng là những hoạt động nhằm thực hiện Kết luận số 85-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất với cộng đồng quốc tế; Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong đó nhấn mạnh việc quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thế giới…

Thông qua chuỗi hoạt động này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục di sản sống, nơi kết nối lịch sử-hiện tại-tương lai, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội đương đại./.

Ba bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng cho kỷ nguyên phát triển Ba bộ sách lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản, khẳng định giá trị bền vững của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới.

​