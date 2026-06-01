Sợi dây gắn kết bền chặt cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản với quê hương

Trong không khí tưng bừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka tổ chức chương trình “Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ” tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự chương trình diễn ra ngày 31/5 có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu; ông Hoàng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka; ông Phạm Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Kyushu cùng đại diện các hội đoàn, giáo viên, phụ huynh và đông đảo thiếu nhi người Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và tỉnh Kumamoto cũng tham gia dưới hình thức trực tuyến.

Ban Tổ chức chụp ảnh cùng gia đình các em nhỏ tham gia chương trình. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao giấy khen, vinh danh các em thiếu nhi tiêu biểu tham gia cuộc thi “Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ,” đồng thời tuyên dương các tập thể, giáo viên, tình nguyện viên và phụ huynh có nhiều đóng góp cho phong trào dạy và học tiếng Việt tại cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.

Đáng chú ý, nhiều em nhỏ mang hai dòng văn hóa Việt Nam-Nhật Bản vẫn tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt, tham gia các phần thi kể chuyện, đọc thơ, vẽ tranh và trình bày cảm nhận về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương Việt Nam.

Em Miyazaki Minh An chia sẻ: “Con rất vui khi được học tiếng Việt cùng bố mẹ và các cô giáo. Con thích nói chuyện với ông bà ở Việt Nam bằng tiếng Việt. Sau này con muốn về Việt Nam nhiều hơn để tìm hiểu quê hương của mình.”

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, nhấn mạnh việc giữ gìn tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, chụp ảnh cùng các em nhỏ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Theo ông Duy Anh, điều đáng quý nhất của phong trào dạy và học tiếng Việt tại Kyushu hiện nay là sự hình thành của một mô hình cộng đồng đồng hành toàn diện, trong đó cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội đoàn, giáo viên tình nguyện, phụ huynh và các em nhỏ cùng tham gia vào một mục tiêu chung là gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Anh cho biết Kyushu đang từng bước xây dựng một mô hình giữ gìn tiếng Việt từ gốc rễ cộng đồng, trong đó mỗi gia đình là một lớp học đầu tiên, mỗi thầy cô là một người giữ lửa, mỗi hội đoàn là một điểm tựa và mỗi em nhỏ là một mầm xanh Việt Nam.

Ông chia sẻ: "Khi các em còn yêu tiếng Việt, còn muốn nói tiếng Việt, hát tiếng Việt và kể chuyện bằng tiếng Việt, thì căn cước Việt Nam vẫn được tiếp nối một cách tự nhiên, ấm áp và bền lâu nơi xa Tổ quốc.”

Ông Nguyễn Duy Anh cho rằng mỗi bài dự thi trong chương trình là một minh chứng sinh động cho tình yêu tiếng Việt và tình cảm hướng về quê hương của thế hệ trẻ người Việt Nam sinh ra, lớn lên tại Nhật Bản. Ông chia sẻ: “Đối với các cháu thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản hôm nay, tình yêu Tổ quốc có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị: một câu chào bằng tiếng Việt, một bài hát tiếng Việt, một bức tranh về quê hương hay một lời gọi ông bà, bố mẹ bằng tiếng Việt thân thương.”

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương trao giải cho các em nhỏ tiêu biểu trong cuộc thi. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác cộng đồng, góp phần kết nối các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản thông qua tiếng Việt và các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo bà Trịnh Thị Mai Phương, việc các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn yêu thích học tiếng Việt, tự tin sử dụng tiếng Việt và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sự chung tay hiệu quả của gia đình, các hội đoàn và các lớp học tiếng Việt trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hội đoàn và Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu trong việc triển khai các hoạt động dành cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết, phát triển và luôn hướng về quê hương đất nước.

Ông Hoàng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, cho biết cộng đồng người Việt tại Kyushu luôn xác định việc duy trì tiếng Việt cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác cộng đồng.

Theo ông, tiếng Việt chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất giữa các em sinh ra ở nước ngoài với quê hương Việt Nam. Vì vậy, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn, giáo viên và phụ huynh để duy trì các lớp học tiếng Việt, tổ chức các sân chơi văn hóa và tạo môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên cho các em.

Ông Hoàng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ông Hoàng Xuân Dũng nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn các con không chỉ biết nói tiếng Việt mà còn hiểu lịch sử dân tộc, hiểu văn hóa Việt Nam và tự hào về nguồn cội của mình. Đó là nền tảng để các em trở thành những công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.”

Không chỉ vinh danh các em học sinh, chương trình còn tri ân các giáo viên tình nguyện đang âm thầm gieo chữ Việt tại Nhật Bản. Nhiều giáo viên đã duy trì lớp học nhiều năm liên tục, dành thời gian ngoài công việc chính để dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em trong cộng đồng.

Các gia đình tiêu biểu cũng được tuyên dương vì đã kiên trì tạo môi trường tiếng Việt trong đời sống hằng ngày, giúp con em duy trì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ dù sinh sống trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Bên cạnh lễ trao giải cuộc thi “Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ,” chương trình còn là ngày hội dành cho thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ, nhận quà và cùng nhau trải nghiệm một không gian văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc ngay tại Nhật Bản.

Tiết mục văn nghệ sôi động hướng về ngày Quốc tế Thiếu nhi và mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Những bài hát về Bác Hồ, quê hương đất nước, những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn cùng những phần quà ý nghĩa từ Ban Tổ chức đã mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi ấm áp, góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, tình yêu gia đình và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp rằng việc giữ gìn tiếng Việt không phải là trách nhiệm của riêng nhà trường hay giáo viên, mà là sự chung tay của toàn xã hội, trong đó gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Sự kiện năm nay cũng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào dạy và học tiếng Việt tại khu vực Kyushu khi ngày càng có nhiều hội đoàn, lớp học và gia đình tham gia vào mạng lưới kết nối chung, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua các hoạt động dạy và học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và kết nối thế hệ trẻ, chương trình góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương đất nước, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

