Khai mạc nhiều triển lãm ảnh về Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 3/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc triển lãm với chủ đề “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển lãm diễn ra tại 4 địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Tại mỗi điểm, Ban Tổ chức trưng bày 120 hình ảnh giới thiệu các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm Đảng bộ tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây). Nội dung triển lãm tập trung vào thành tựu trong xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân giai đoạn 2020-2025; sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thành quả trong thực hiện các chương trình đột phá, trọng điểm.

Ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025-2030.

Đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Đại hội có phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Sáng tạo” và mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Triển lãm lần này không chỉ gợi nhắc chặng đường lịch sử, mà còn khơi dậy khát vọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, triển lãm cũng làm nổi bật những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đạt được trong triển khai các chương trình đột phá, trọng điểm, tạo nền tảng và động lực để Thành phố tự tin, vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức trưng bày 70 ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Đoàn kết-Năng động-Đột phá-Sáng tạo” và 50 ảnh với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành phố sáng tạo.”

Các triển lãm giới thiệu tầm nhìn xây dựng Thành phố trở thành đô thị văn minh, trung tâm kinh tế-tài chính-du lịch châu Á, hướng tới gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

Ban Tổ chức giới thiệu đến công chúng triển lãm 10 tranh cổ động trước khu vực trước Bảo tàng Thành phố. Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh vững bước dưới cờ Đảng quang vinh,” các bức tranh phản ánh tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố trong quá trình vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Các triển lãm diễn ra đến hết ngày 18/10./.

