Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 24/7, Tổ công tác số 4, Ban Chỉ đạo Đại hội Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Nguyễn Phước Lộc làm Tổ trưởng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các xã báo cáo về tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ triển khai thực hiện Đại hội tại các địa phương; về công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về thực trạng của địa phương đảm bảo cơ sở vật chất về trường lớp, chăm sóc y tế, sức khỏe cho người dân... và nêu giải pháp của chính quyền cơ sở thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của địa phương. Các Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tài liệu cũng như kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện, đáp ứng được yêu cầu.

Song song với công tác chuẩn bị Đại hội, các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và không để xảy ra tình trạng gián đoạn; triển khai tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ...

Trong xây dựng các văn kiện Đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý các địa phương cần nghiên cứu sâu sắc để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu có định lượng, sát với tình hình thực tế để từ đó có cam kết chính trị mạnh mẽ hơn. Công tác xây dựng Đảng cần nêu đầy đủ trong báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, các địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương và triển khai thực hiện triệt để. Các nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030 của địa phương cần bám sát các nghị quyết lớn của Trung ương.

Các thành viên trong Tổ công tác số 4 đề nghị các địa phương quan tâm, làm rõ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư tố cáo trước đại hội; phát huy dân chủ ở cơ sở; việc kê khai, kiểm tra tài sản cán bộ; quy định báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội để cấp trên nhanh chóng nắm bắt, chỉ đạo.

Chủ đề đại hội phải ngắn gọn, súc tích, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, vừa sức. Các khâu đột phá cần rõ số liệu định lượng để xây dựng kế hoạch thực hiện được khả thi. Trong Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ về những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; câu chữ cần rõ nghĩa; chỉ tiêu đề ra cần căn cứ vào thực tế...

Sáng cùng ngày, Tổ công tác số 4 cũng đã làm việc với phường Phú An (tỉnh Bình Dương cũ). Phường Phú An được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phú An, phường Tân An và một phần phường Hiệp An; tổng diện tích 36,796km2, dân số gần 54.000 người.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường, Phú An đang hoàn thiện cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, phương án an ninh trật tự phục vụ Đại hội. Danh sách đại biểu, chương trình, nội quy, quy chế Đại hội đang hoàn thiện. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú An lần thứ I dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/8/2025./.

