Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 17 bánh ma túy qua biên giới

Ngày 1/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã gặp mặt, biểu dương và chúc mừng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các lực lượng tham gia đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy qua biên giới.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, ngày 19/5, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng là Lý A Dơ (sinh năm 1991), thường trú tại thôn Nà Nọi, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, hiện cư trú tại bản Thay, huyện Viêng Kên, tỉnh Chiềng Rai (Thái Lan).

Tang vật thu giữ gồm 17 bánh ma túy, trong đó có 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng khối lượng gần 6,7kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch Thái Lan thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới thuộc bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) về khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên với tiền công 10 triệu đồng.

Việc đấu tranh, triệt phá thành công vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Điện Biên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ khu vực biên giới vào nội địa, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật./.

