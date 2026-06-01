Triệt phá đường dây kinh doanh động vật hoang do cán bộ kiểm lâm tiếp tay

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, phát hiện nhiều cán bộ kiểm lâm tại Đà Nẵng và Hải Phòng đã lập khống hồ sơ, nhận hối lộ để hợp thức hóa nguồn gốc động vật trái phép. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 6 tội danh.

Qua rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng do bà Trương Thị Kim Hà (sinh năm 1978) làm chủ có biểu hiện nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra cơ sở này. Đáng chú ý, do biết trước thông tin, ông Nguyễn Văn Lời - cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ được phân công tham gia đoàn kiểm tra - đã điện thoại báo trước cho bà Hà để di chuyển số động vật hoang dã ra khỏi địa điểm kinh doanh.

Từ trái qua_ Nguyên Hồ Quang Nghĩa, Mạc Đỗ Kiên , Phùng Bá Thắng, Nguyễn Văn Xuân, Phan Dương Khánh Ly, Nguyễn Hạnh Phúc. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện bà Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại một kho hàng cách đó khoảng 20 mét, gồm 430 cá thể chim và 03 cá thể bò sát, tất cả không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Giám định xác định có 73 cá thể thuộc Danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật thông thường.

Tại cơ quan điều tra, bà Trương Thị Kim Hà thừa nhận đã thu mua động vật hoang dã không rõ nguồn gốc để nuôi nhốt, kinh doanh thu lợi bất chính. Để hợp thức hóa nguồn gốc, bà đã tìm kiếm thông tin trên mạng, đặt ông Nguyễn Hạnh Phúc mua các bảng kê lâm sản tương ứng, đồng thời nhiều lần đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn làm thủ tục cấp phép.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ thêm 08 đối tượng liên quan. Nổi lên là hành vi của hai kiểm lâm viên tại Đà Nẵng gồm ông Nguyễn Văn Xuân và ông Phùng Bá Thắng (Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5) đã lập, ký xác nhận khống vào biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản cho chủ cơ sở nuôi chim Phan Dương Khánh Ly. Tại Hải Phòng, ông Mạc Đỗ Kiên (cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực II) đã giải quyết hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho chủ cơ sở nuôi chim Vũ Thế Nam.

Các chủ cơ sở sau đó bán bảng kê lâm sản cho ông Nguyễn Hạnh Phúc, và Phúc bán lại cho bà Trương Thị Kim Hà để kiếm lời.

Tính đến ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác, Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức, Sử dụng con dấu và tài liệu giả. 10 bị can bị khởi tố, trong đó có 04 cán bộ kiểm lâm.

Công an Thành phố kêu gọi người dân không tham gia săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép; không tiếp tay cho hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã. Mọi cá nhân vi phạm, kể cả cán bộ nhà nước, sẽ bị xử lý nghiêm minh./.