Huế thanh tra, truy trách nhiệm hàng loạt dự án chậm tiến độ

Thành phố Huế đang thực hiện các biện pháp mạnh, nhằm xử lý các dự án chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực; trong đó tập trung chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực và đặc biệt là tiến hành thanh tra để tìm nguyên nhân và truy trách nhiệm.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ bắc qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối Khu A và B - Khu đô thị An Vân Dương, thành phố Huế có vốn đầu tư hơn 114 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành sau ba năm. Dù được gia hạn hoàn thành cuối năm 2025, nhưng đến tháng 6/2026 dự án vẫn trong tình dang dở, ngổn ngang.

Trước đó, trong thời gian từ giữa tháng 1 đến tháng 3/2026, nhà thầu không huy động nhân lực, vật tư để triển khai các hạng mục chính tại cầu Vỹ Dạ.

Tháng 4/2026, cơ quan chức năng, thành phố Huế đã chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị thi công dự án.

Đến thời điểm này, dự án giải ngân lũy kế chỉ đạt gần 70%, tiến độ thi công, không đáp ứng yêu cầu hợp đồng và các cam kết đã ký kết.

Thành phố Huế dự kiến đấu thầu lại để chọn nhà thầu trong tháng 6/2026, sau đó thi công các hạng mục còn dang dở và dự kiến hoàn thiện toàn bộ công trình trong năm năm 2027.

Thành phố cũng đã và đang thanh tra nhiều dự án sử dụng ngân sách và ngoài ngân sách, bị chậm tiến độ nhiều năm. Tại Thông báo số 1155/TB-TTr, ngày 21/5/2026, kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế); Thanh tra thành phố Huế đã chỉ ra nhiều thiếu sót. Dự án này được phê duyệt năm 2020, điều chỉnh năm 2021 với tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khu nhà đất tại số 22 Tố Hữu, thành phố Huế. Công trình khởi công tháng 5/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023.

Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành và phải tạm dừng thi công. Theo Thanh tra thành phố Huế, dự án chậm tiến độ là do đơn vị được ủy thác quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiếu trách nhiệm trong tham mưu, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Đặc biệt, nhà thầu chính là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh không đủ năng lực thực hiện hợp đồng, dẫn đến chậm tiến độ.

Thanh tra thành phố Huế kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nhà thầu vi phạm, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 5/2026, Thanh tra thành phố Huế cũng đã công bố các quyết định thanh tra chuyên đề đối với 17 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế và môi trường.

Thành phố cũng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm như: Đường Tố Hữu nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, so với yêu cầu là trước 30/4/2026. Dự án tuyến đường Vành đai 3, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chậm. Một số dự án khác gặp khó khăn về thiếu hụt lao động, di dời hạ tầng…

Vừa qua, tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2025-2030, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, nguồn vật liệu; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện./.

