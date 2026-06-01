Ra quân 180 ngày, đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành

Ngày 1/6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ ra quân 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Các đơn vị cam kết trong 180 ngày tới sẽ huy động tối đa các nguồn lực, toàn công trường thi công cả ngày lẫn đêm, đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp,” đảm bảo hoàn thiện tất cả các hạng mục tại dự án đúng tiến độ.

Tại lễ ra quân, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành, cho biết đến nay tổng giá trị sản lượng toàn dự án đạt gần 76%. Trong đó đường cất hạ cánh số 1 cùng sân đỗ tàu bay đã hoàn thành. Hiện nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án có tỷ lệ hoàn thành cao, trong đó, sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đạt trên 88%; hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt hơn 92%; tuyến giao thông kết nối hoàn thành gần 90%. Riêng nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành đã hoàn thành phần kết cấu chính, đang trong giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị, với tổng giá trị thực hiện đạt 2/3 khối lượng công việc.

Đặc biệt, sau khi những khó khăn, vướng mắc về thanh toán tại dự án được tháo gỡ, trong kỳ báo cáo gần nhất, giá trị xây lắp các gói thầu tại sân bay Long Thành tăng thêm gần 3,76%, tỷ lệ giải ngân tăng 1,44% so với tuần trước.

Theo Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành, đến nay, những phần việc lớn, khó, phức tạp tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành; dự án đang bước vào giai đoạn nước rút với yêu cầu cao hơn về tiến độ, tính đồng bộ và chất lượng thi công. Trong 180 ngày tới, các đơn vị đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ lớn để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các gói thầu. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khẩn trương bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, nâng số lượng lao động trên công trường lên hơn 9.000 người và tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại tất cả các gói thầu.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV, việc hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không cũng như nền kinh tế đất nước. Hiện dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục trọng yếu và đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây là giai đoạn rất quan trọng, đòi hỏi độ chính xác, tính đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm rất cao của tất cả các đơn vị liên quan.

Tới đây, các nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính; các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh thi công trên toàn công trường, đảm bảo hoàn thành dự án cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết ACV đặt mục tiêu triển khai thử nghiệm các hạng mục, trang thiết bị tại sân bay Long Thành trong 3 đợt. Đợt 1 vào tháng 9/2026, đợt 2 tháng 10/2026 và đợt 3 vào tháng 11/2026. Sau các đợt thử nghiệm sẽ chính thức đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12/2026.

Tại buổi lễ, đại diện nhà thầu cam kết bổ sung nhân lực, huy động thêm máy móc, thiết bị đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp”; thi công cuốn chiếu, hoàn thành đi liền với nghiệm thu các phần việc tại sân bay Long Thành./.

