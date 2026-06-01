Thành phố Hồ Chí Minh xác minh vị trí hố chôn tập thể các liệt sỹ

Thành phố sẽ tổ chức hội thảo để xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sỹ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Xuân Khu
Hài cốt liệt sỹ hy sinh được quy tập (Ảnh minh họa: TTXVN)

Chiều 1/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo kết quả bước đầu quá trình tìm kiếm, xác minh vị trí hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dự khảo sát tại thực địa có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cùng lãnh đạo địa phương và một số nhân chứng từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành trước đây (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tập trung nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, bản đồ qua các thời kỳ, hình ảnh lưu trữ trong và ngoài nước; đồng thời tích cực kết nối với các chuyên gia nghiên cứu lịch sử và gặp gỡ các nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây.

Từ những tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa, bám nắm địa bàn, đối chiếu mô phỏng và thông tin từ các nhân chứng, Bộ Tư lệnh Thành phố bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể một số lượng lớn cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát hiện trường, nghe báo cáo quá trình thu thập, phân tích dữ liệu, rà soát các nguồn thông tin lịch sử và những căn cứ bước đầu phục vụ công tác xác minh.

Trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu được thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sỹ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
