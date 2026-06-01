Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Chiều 1/6, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3-5/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút; từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ; từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày từ 3/6 đến hết ngày 5/6, Công an thành phố tạm cấm đối với xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật); đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh khu vực hạn chế như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì-Đỗ Mười-Ngọc Hồi-Phan Trọng Tuệ-Cầu Bươu-Phúc La-Văn Khê-Lê Trọng Tấn-Quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng-Hồ Tùng Mậu-Cầu Diễn-Quốc lộ 32-Tỉnh lộ 70-Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, Công an thành phố yêu cầu người tham gia giao thông thực hiện theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố đồng thời đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ nội dung thông báo phân luồng giao thông, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng theo quy định.

Trong thời gian cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên và hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ./.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3/6, hội tụ 780 đại biểu ưu tú Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ có sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

​

​