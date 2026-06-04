Đà Nẵng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Pháp về hạ tầng đô thị

Từ ngày 31/5 đến ngày 3/6, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, do ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu, đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Artelia, Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển đô thị, giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở Xây dựng, Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và Viện Quy hoạch xây dựng.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Artelia, đoàn công tác đã trao đổi các giải pháp quản lý phát triển đô thị, tổ chức hệ thống giao thông, kiểm soát ngập lụt và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia Artelia đã chia sẻ kinh nghiệm tích hợp quy hoạch sử dụng đất với mạng lưới giao thông công cộng nhằm tối ưu hóa không gian, giảm áp lực giao thông và hạn chế phát thải. Đối với Đà Nẵng, những kinh nghiệm này là nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình nghiên cứu các định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị mới.

Làm việc với Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF), đoàn đã tìm hiểu kinh nghiệm quy hoạch, vận hành hệ thống đường sắt đô thị; giải pháp kết nối các loại hình giao thông và cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với nhà ga.

Sau buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế ga Saint-Lazare tại Paris, một trong những nhà ga lớn và nhộn nhịp nhất nước Pháp. Đây được xem là mô hình TOD tiêu biểu khi tích hợp đồng bộ giữa đường sắt, tàu điện ngầm, xe buýt với tổ hợp đa chức năng gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng và không gian công cộng. Mô hình này mang lại nhiều gợi mở cho Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái giao thông hiện đại, thuận tiện và thân thiện với môi trường trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trao đổi về các định hướng phát triển mới của địa phương, đặc biệt là chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đoàn đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia của Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên.

Chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường quan hệ đối tác mà còn tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp cận các mô hình phát triển tiên tiến. Kết quả này sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng phục vụ quá trình triển khai các chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững./.

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