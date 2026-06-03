Xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, vùng áp thấp trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 3/6, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 15.5-16.5 độ vĩ Bắc; 113.5-114.5 độ kinh Đông trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Tại trạm Phú Qúy có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm Huyền Trân có gió giật mạnh cấp 9.

Đối với thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 3/6 và ngày 4/6, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, đêm 3/6 và ngày 4/6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, đêm 4/6 và ngày 5/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa dông.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tại khu vực Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu trên khu vực tỉnh Phú Thọ đang di chuyển về phía khu vực Hà Nội.

Ngoài ra, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường, xã Phúc Sơn, Mỹ Đức, Trần Phú, Hương Sơn, Tây Mỗ, Dương Nội.

Cảnh báo, từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ ngày 3/6, các phường, xã Thượng Cát, Tây Tựu, Từ Liêm, Phú Diễn, Đại Mỗ, Hà Đông... có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội.

"Các khu vực trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất./.

Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng dưới 11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông và dưới 5 cơn ảnh hưởng đến đất liền.