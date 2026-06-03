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Xe đạp - Phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường

Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Xe đạp Thế giới.

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Ngày 3/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Xe đạp Thế giới nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội.

Ngày này hằng năm là dịp để các quốc gia ghi nhận những giá trị linh hoạt và bền vững của việc đạp xe.

Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Xe đạp Thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày Xe đạp Thế giới #Cải thiện sức khỏe #Bảo vệ môi trường #Phát triển xã hội
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