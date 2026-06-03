Xe đạp - Phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường

Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Xe đạp Thế giới.

Ngày 3/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Xe đạp Thế giới nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội.

Ngày này hằng năm là dịp để các quốc gia ghi nhận những giá trị linh hoạt và bền vững của việc đạp xe.

Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Xe đạp Thế giới./.

Đạp xe - liệu pháp đơn giản giúp cải thiện triệu chứng bệnh Parkinson Các bác sỹ khẳng định đạp xe không chỉ là môn thể thao phù hợp với người mắc Parkinson mà còn là liệu pháp điều trị hiệu quả, an toàn và ít tốn kém.