Cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ từ 1/6/2026

Ngày 1/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 196/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Nghị định quy định rõ, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả các Phó Thủ tướng Chính phủ).

Theo Nghị định, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị sau: 1. Vụ Tổng hợp; 2. Vụ Pháp luật; 3. Vụ Kinh tế tổng hợp; 4. Vụ Công nghiệp; 5. Vụ Nông nghiệp; 6. Vụ Khoa giáo-Văn xã; 7. Vụ Quan hệ quốc tế; 8. Vụ Nội chính; 9. Vụ Tổ chức công vụ; 10. Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); 11. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; 12. Vụ Thư ký-Biên tập; 13. Vụ Hành chính; 14. Vụ Tổ chức cán bộ; 15. Cục Chuyển đổi số; 16. Cục Quản trị - Tài vụ; 17. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức./.

