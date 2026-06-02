Tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp

Chiều 2/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã tiếp Đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp do Chủ nhiệm Ủy ban Jean Michel Jacques làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui khi tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Jean Michel Jacques và Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục...

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024 là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm cao mới của sự tin cậy chính trị, chiều sâu hợp tác và sự gắn bó lâu dài giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam với Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đây là cơ sở quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh - một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Pháp tại châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế. Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU); là quốc gia EU đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Đoàn Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội và giao lưu nhân dân, đặc biệt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao gần đây đã tạo thêm xung lực mới cho hợp tác song phương.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác với Thượng viện và Hạ viện Pháp; duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sỹ hữu nghị; phối hợp tích cực tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Những hoạt động này không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai cơ quan lập pháp, mà còn đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Quốc hội Việt Nam với lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Pháp; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ và các cơ quan tham mưu, giúp việc nghị viện.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean Michel Jacques thông tin về chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn, mục tiêu nhằm trao đổi, thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Thông tin về một số kết quả hoạt động của Quốc hội Pháp thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Jean Michel Jacques mong muốn, hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác. Trong đó, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thắt chặt quan hệ, thúc đẩy hiện thực hóa hiệu quả các cam kết hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội./.

