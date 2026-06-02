Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/5 đến 3/6.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm Việt Nam thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (từ ngày 1/5 - 3/5/2026), qua đó tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định với đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng “Bốn không”; chủ trương giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời mong muốn sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu lực, hiệu quả và thực chất.

Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết hai bên đã duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, huấn luyện; hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; an ninh biển; khắc phục hậu quả chiến tranh và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường, đồng thời triển khai dự án viện trợ không hoàn lại về trang thiết bị rà phá bom mìn.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, đào tạo, tập huấn và hội thảo về phòng thủ mạng; đẩy mạnh hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành học bổng đào tạo chuyên ngành quân sự cho cán bộ Việt Nam, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo đại học, sau đại học về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia các khóa đào tạo tại Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Đối với hợp tác cứu hộ, cứu nạn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá việc hai Bộ Quốc phòng ký Bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 12/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này. Ông đề nghị hai bên sớm triển khai các nội dung hợp tác cụ thể nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và thảm họa.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Về phía Nhật Bản, Đại tướng Uchikura Hiroaki cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị. Đại tướng Uchikura Hiroaki cho rằng chuyến thăm lần này tiếp nối các hoạt động tiếp xúc cấp cao sôi động giữa lãnh đạo hai nước và hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 5/2026 và các cuộc gặp giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản khẳng định chuyến thăm là cơ hội quan trọng để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trước đó, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm một số cơ quan, đơn vị và địa danh lịch sử tại Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hội kiến Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng./.