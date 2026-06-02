Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tập trung cao độ để đưa Luật Thủ đô sớm đi vào cuộc sống

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước thời điểm Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hóa các quy định của luật và tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII sáng 2/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu ban hành các quy định đồng bộ, sát thực tiễn, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm đưa Luật Thủ đô 2026 vào thực tiễn cuộc sống.

Đây cũng là trọng tâm của Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khi thành phố xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội, pháp chế, đô thị và khoa học-công nghệ để triển khai các quy định của Luật Thủ đô 2026.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Kỳ họp thứ ba diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai Luật Thủ đô 2026. Đây không chỉ là kỳ họp giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền mà còn xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực triển khai Luật Thủ đô 2026 và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Các nội dung trình kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thẩm tra chặt chẽ. Thành phố đang tập trung cao độ để đưa Luật Thủ đô 2026 sớm đi vào cuộc sống, đồng thời bảo đảm mỗi cơ chế, chính sách được ban hành đều có chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả.

Từ góc độ triển khai luật, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng Luật Thủ đô 2026 trao cho thành phố các cơ chế đặc thù, vượt trội, là bệ phóng chiến lược để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ quan trọng, then chốt và có ý nghĩa quyết định đối với thành phố hiện nay là xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, đồng bộ, sát đúng thực tiễn, khả thi cao và tổ chức thực hiện hiệu quả để đưa luật vào thực tiễn cuộc sống.

Với tinh thần chủ động, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15 về tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô; đồng thời chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ các tác động của chính sách, lấy ý kiến rộng rãi đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nguyên tắc nội dung nào đã rõ, đã thống nhất thì ban hành, thực hiện ngay; nội dung nào còn khó, tác động sâu rộng thì tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng để hoàn thiện; đồng thời, yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn hoặc văn bản được ban hành nhưng không có đủ thời gian để tập huấn, tổ chức triển khai.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp. Nhiều nội dung mới, khó, có tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân đã được các ban của Hội đồng Nhân dân thẩm tra trước khi trình xem xét, quyết định. Theo chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét nhiều nhóm cơ chế, chính sách quan trọng nhằm triển khai Luật Thủ đô 2026.

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế-ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn và các nội dung liên quan đến điều chỉnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp...

Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét các chính sách về an sinh xã hội; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; các quy định trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cùng một số cơ chế hỗ trợ khác.

Trong lĩnh vực pháp chế, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét các quy định liên quan đến việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; các chính sách ưu đãi đối với một số lĩnh vực xã hội và các nội dung liên quan đến triển khai Luật Thủ đô 2026.

Đối với lĩnh vực đô thị, nhiều nội dung đáng chú ý được đưa ra xem xét như chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; quy định về dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu...

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét các cơ chế về thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội; chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ...

Ngoài các nội dung trên, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031./.

