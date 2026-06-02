Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam chào từ biệt

Sáng 2/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam đã hoàn thành thành công nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 4/2026 đã đạt nhiều kết quả thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cùng với sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng về phạm vi, đi vào chiều sâu và ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, hải quân, công nghiệp quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng trân trọng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều gói hỗ trợ nhân đạo có ý nghĩa tại Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là Dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại các địa phương và Dự án Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Choi Young Sam tiếp tục báo cáo, đề xuất với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bày tỏ tin tưởng vào chặng đường công tác tiếp theo của Đại sứ Choi Young Sam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định dù trên cương vị nào, Đại sứ cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phần mình, Đại sứ Choi Young Sam chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tới Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại sứ Choi Young Sam cho biết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông vui mừng khi đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả thực chất thông qua việc duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường giao lưu sĩ quan và tổ chức các chuyến thăm tàu hải quân giữa hai nước.

Khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên cương vị mới, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới./.