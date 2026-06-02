Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Theo đó, từ 6h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h30 đến 18h các ngày từ 3/6 đến hết ngày 5/6/2026, Công an thành phố tạm cấm đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật); đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên và hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ./.

​