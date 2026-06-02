Buôn Ma Thuột lọt top 15 điểm đến ẩm thực thế giới

Buôn Ma Thuột xếp thứ tư, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới trong danh sách top "15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026" của tạp chí National Geographic (Mỹ) công bố.

Theo danh sách top "15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026" của tạp chí National Geographic (Mỹ) công bố, Buôn Ma Thuột xếp thứ tư, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới.

National Geographic nhận định ẩm thực đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy du khách khám phá một vùng đất mới.

Những điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi món ăn mà còn phản ánh lịch sử, văn hóa và đời sống bản địa thông qua trải nghiệm ẩm thực đã thu hút các cây bút du lịch toàn cầu./.

Xu hướng du lịch ẩm thực: Vì sao Việt Nam là điểm đến được yêu thích nhất? Thời gian qua, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến được yêu thích nhất của tín đồ ẩm thực thế giới, bên cạnh các nước Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.