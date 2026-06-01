Với đường bờ biển dài cùng nhiều đảo, đầm, vịnh, gành đá hoang sơ, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ven biển.

Người dân địa phương cũng đang tích cực bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa để cùng với chính quyền địa phương tạo nên nhiều sản phẩm đặc sắc, thu hút du khách, thêm việc làm và nâng thu nhập.

Làng biển làm du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng

Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) được triển khai thực hiện từ năm 2023 với 5 nhóm dịch vụ gồm homestay, ẩm thực, nông nghiệp, ngư nghiệp và dân ca bài chòi. Đến nay, 23 thành viên là các hộ dân tại địa phương đã tích cực tham gia đề án. Từ đó, nhiều cơ sở dịch vụ du lịch ven biển tại khu phố Phú Thọ 1, khu phố Phú Thọ 2, khu phố Phú Thọ 3 (phường Hòa Hiệp) hình thành với tên gọi Làng Lò. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, Làng Lò đã gìn giữ được những giá trị văn hóa bản địa.

Cơ sở homestay Sun Village tại khu phố Phú Thọ 2 được đầu tư bài bản như một “bảo tàng sống” của làng chài miền Trung. Tại đây, mỗi viên đá, bức tường như kể lại nhiều câu chuyện về ký ức và truyền thống người dân làm nghề biển. Cùng với nhiều homestay khác tại địa phương, cơ sở này lấy ý tưởng hình thành là những ngôi nhà mái đỏ, tường gạch không tô, cửa và nội thất làm bằng gỗ… để tái hiện những giá trị văn hóa bản địa.

Chị Hoàng Thị Thanh Lan - Quản lý homestay Sun Village, chia sẻ cơ sở đi vào hoạt động từ tháng 12/2025. Vào mùa hè hay những ngày lễ, Tết, khách đến lưu trú và nghỉ dưỡng rất đông, kín phòng; trong đó có gần một nửa là khách nước ngoài. Đến với homestay Sun Village, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với những trải nghiệm buffet ngay tại bãi biển, thả diều, đốt lửa trại ban đêm và thưởng thức hải sản tươi ngon. Nhờ không gian yên bình, dân dã của làng chài nên nhiều du khách quay lại đây nhiều lần để nghỉ dưỡng.

Từ nét giản dị của không gian quê biển, Làng Lò nổi lên trong thời gian gần đây là điểm du lịch ưa thích của du khách muốn trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên. Qua thống kê, tại đây hiện có hơn 70 cơ sở lưu trú tập trung. Các cơ sở này còn tổ chức các hoạt động để du khách tham quan và trải nghiệm các lò làm bánh truyền thống, đan lưới đánh cá, điểm biểu diễn dân ca bài chòi của địa phương.

Nhiều cơ sở homestay tại Làng Lò (phường Hòa Hiệp) thu hút du khách nhờ tái hiện các giá trị văn hóa biển. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Anh Trần Thanh Khê, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ đến với Làng Lò, anh cảm nhận được sự bình yên của vùng biển miền Trung. Ở đây có nhiều nghề truyền thống được lưu giữ. Người dân địa phương đón chào du khách cởi mở, thân thiện. Đây chính là sức hút và tiềm năng lớn để cộng đồng phát triển du lịch, tạo nên những giá trị khác biệt, thu hút khách du lịch ở nơi khác đến trải nghiệm.

Theo ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp, để triển khai tốt Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại Làng Lò, địa phương đang tập trung tuyên truyền người dân gìn giữ và phát huy các giá trị kiến trúc, văn hóa bản địa. Địa phương cũng nỗ lực phục dựng các lễ hội cầu ngư, hát bả trạo để tạo nên các sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng biệt; đồng thời, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hình thành tour, tuyến du lịch kết nối Làng Lò với các điểm du lịch văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng môi trường du lịch thân thiện

Tại các xã, phường ven biển của tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh các giá trị thiên nhiên, nơi đây còn có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn nghề biển. Nhiều ngôi làng còn lưu giữ kiến trúc, cảnh quan, văn hóa làng chài, ẩm thực biển như đồi Cổ Thạch (xã Tuy An Đông), Hòn Yến (xã Ô Loan), làng chài Long Thủy (phường Bình Kiến)… Đây chính là tiềm năng để xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, vừa phát triển kinh tế, tăng thu nhập vừa bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Tuy nhiên hiện nay, các mô hình phát triển du lịch cộng đồng vùng biển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Sản phẩm du lịch trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa bản địa chưa rõ ràng, đặc sắc. Du khách khó tiếp cận sản phẩm du lịch thông qua tour, tuyến bài bản mà chủ yếu tham quan theo kiểu tự do. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến sức hút vốn có của các làng chài ven biển Đắk Lắk và người dân địa phương chưa được hưởng lợi nhiều từ việc cung cấp dịch vụ du lịch cho du khách.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có chuyến khảo sát nhiều địa điểm du lịch biển trên địa bàn các xã, phường phía Đông nhằm xây dựng một chương trình phát triển bền vững, bài bản và có sự kết nối trong việc xây dựng sản phẩm du lịch.

Thực tế cho thấy, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế thiên nhiên để phát triển du lịch biển dựa trên cộng đồng bản địa. Lợi thế đó chính là cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, sinh thái và đời sống cộng đồng.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với bảo tồn các giá trị bản địa, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan. Người dân đóng vai trò chủ thể trong hoạt động du lịch cộng đồng. Các ngành chức năng của tỉnh sẽ nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể phát triển du lịch cộng đồng theo hướng đồng bộ. Trong đó, xác định rõ sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương để tạo điểm nhấn và nâng cao sức cạnh tranh. Các xã, phường ven biển đầu tư các điểm check-in, không gian trải nghiệm phù hợp với đặc trưng văn hóa, cảnh quan từng khu vực. Bên cạnh đó, các làng nghề, hoạt động sản xuất truyền thống cũng sẽ được tổ chức để du khách tham quan, trải nghiệm và tăng thời gian lưu trú.

Người dân phường Hòa Hiệp đầu tư xây dựng homestay với kiến trúc làng biển phục vụ khách du lịch. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch trên các nền tảng số; xây dựng các chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp nhằm lan tỏa hình ảnh điểm đến, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Địa phương tuyên truyền người dân xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan, nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Cơ quan chức năng rà soát, quy hoạch, sắp xếp hợp lý các khu vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các điểm nuôi tôm ven biển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và khai thác du lịch bền vững, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân./.

