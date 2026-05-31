Đảo ngọc Phú Quốc - Nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn bài viết do hãng tin Yonhap đăng tải với tiêu đề “Phú Quốc-hòn đảo nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ,” khắc họa đảo Phú Quốc của Việt Nam như một thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu Á, nơi những bãi biển nhiệt đới, khoảnh khắc hoàng hôn rực đỏ và các công trình biểu tượng như Cầu Hôn tạo nên trải nghiệm lãng mạn, giàu cảm xúc cho du khách quốc tế, trong đó có Hàn Quốc.



Giữa biển trời phía Nam của đảo Phú Quốc, hai người yêu nhau đứng ở hai đầu cây cầu, chỉ cách nhau đúng 30 cm. Khi Mặt Trời đỏ rực dần chìm xuống đại dương, họ nghiêng người về phía trước để trao nhau một nụ hôn giữa không trung. Khoảnh khắc ấy khiến cả không gian như lặng đi, trước khi bùng nổ bằng những tràng pháo tay và tiếng reo hò của du khách xung quanh. Đó là cảnh tượng đang khiến báo chí Hàn Quốc đặc biệt chú ý khi nhắc đến Phú Quốc-hòn đảo nghỉ dưỡng mới nổi của châu Á, nơi “hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ.”

30 cm lãng mạn nhất thế giới



Theo bài viết, Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại Sunset Town hiện là một trong những biểu tượng mới của du lịch Việt Nam. Công trình nằm giữa biển, cao khoảng 16 m, gồm hai nhánh cầu vươn ra từ hai phía nhưng không chạm vào nhau, để lại khoảng cách đúng 30 cm-vừa đủ cho một cái nắm tay hay một nụ hôn.

Dưới ánh hoàng hôn Phú Quốc, bất cứ ai đứng trên cây cầu này cũng có cảm giác mình trở thành nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt biển xanh thẳm, tạo nên thứ ánh sáng đỏ cam huyền ảo mà nhiều du khách Hàn Quốc gọi là “khoảnh khắc đẹp nhất Đông Nam Á.”



Không chỉ là một công trình kiến trúc, Cầu Hôn đã trở thành biểu tượng của sự kết nối và cảm xúc. Hàng nghìn du khách xếp hàng mỗi ngày chỉ để chờ vài giây ngắn ngủi được chạm vào “30 cm lãng mạn nhất thế giới”.

“Hòn đảo ngọc” đang chuyển mình thành điểm đến toàn cầu



Nằm ở cực Tây Nam Việt Nam, Phú Quốc từ lâu được mệnh danh là “đảo ngọc” nhờ thiên nhiên nguyên sơ và hệ sinh thái phong phú. Hòn đảo dài khoảng 50 km từ Bắc xuống Nam, sở hữu những bãi biển trong xanh, rừng nguyên sinh, là một phần của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.



Từ một làng chài yên bình, Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và sự kiện quốc tế của khu vực. Đặc biệt, sau khi được lựa chọn đăng cai Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027,) hòn đảo này bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng quy mô lớn.



Một góc công trình kiến trúc Cầu Hôn, tọa lạc tại Nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trở thành biểu tượng du lịch mới của đảo Ngọc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo truyền thông Hàn Quốc, Phú Quốc hiện là “ngôi sao mới của du lịch châu Á,” nơi hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới và hệ sinh thái giải trí-nghỉ dưỡng hiện đại.



Sunset Town - “Địa Trung Hải” giữa lòng Việt Nam. Tâm điểm của sự thay đổi ấy là Sunset Town - tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển ở Nam đảo. Những mái ngói đỏ, cửa sổ vòm, quảng trường lát đá và các dãy nhà pastel khiến nơi đây gợi nhớ đến những thị trấn ven biển Địa Trung Hải. Đi giữa những con hẻm phủ đầy hoa giấy, du khách có cảm giác như đang lạc bước ở miền Nam nước Italy hay Venice của nước Italy.



Tháp đồng hồ cao 75 m ở trung tâm thị trấn trở thành điểm ngắm toàn cảnh lý tưởng để chiêm ngưỡng hoàng hôn Phú Quốc. Khi Mặt Trời dần chìm xuống đại dương, toàn bộ Sunset Town được nhuộm trong gam màu vàng cam rực rỡ, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa điện ảnh.

"Bay" qua biển bằng cáp treo dài nhất thế giới



Một trong những trải nghiệm được báo chí Hàn Quốc đánh giá không thể bỏ lỡ là hành trình cáp treo vượt biển từ ga An Thới ra đảo Hòn Thơm. Tuyến cáp treo dài gần 8 km đưa du khách lướt qua quần đảo An Thới với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa làn nước xanh ngọc.



Từ trên cao, Sunset Town hiện ra như một bức tranh Địa Trung Hải thu nhỏ bên bờ biển nhiệt đới. Nhiều du khách Hàn Quốc mô tả đây là “khoảnh khắc khiến họ chắc chắn rằng chuyến đi đến Phú Quốc là quyết định đúng đắn.” Tại Hòn Thơm, du khách có thể trải nghiệm công viên nước quy mô lớn, các trò chơi cảm giác mạnh, nhà hàng ven biển và không khí lễ hội kéo dài suốt ngày đêm.

Đêm Phú Quốc bùng nổ với pháo hoa và K-pop - bản giao hưởng của biển cả



Nếu ban ngày Phú Quốc mang vẻ đẹp thư thái của một thiên đường nghỉ dưỡng, thì về đêm, hòn đảo lại trở nên sôi động như một lễ hội không ngủ. Các chương trình trình diễn đa phương tiện trên biển như Symphony of the Sea hay Kiss of the Sea đang trở thành “đặc sản” mới của du lịch Phú Quốc. Sân khấu nổi giữa đại dương kết hợp nước, ánh sáng, laser, flyboard và pháo hoa tạo nên trải nghiệm thị giác được nhiều tờ báo Hàn Quốc ví như “show diễn đẳng cấp quốc tế.”



Sau chương trình biểu diễn, quảng trường trung tâm tiếp tục bùng nổ với âm nhạc đường phố. Những bản hit K-pop như Gangnam Style hay Apartment vang lên giữa hàng nghìn du khách quốc tế, biến Sunset Town thành một “lễ hội toàn cầu bên bờ biển”

Điểm đến mới của du khách Hàn Quốc



Đối lập với không khí náo nhiệt về đêm là một Phú Quốc rất khác vào buổi sáng. Tại Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội, nơi có thể nhìn thấy cả bình minh lẫn hoàng hôn, du khách thức dậy giữa tiếng chim rừng và tiếng sóng biển. Những bước chân trần trên cát mịn, hàng dừa đung đưa trong gió và không gian biệt lập giữa biển và rừng mang đến cảm giác chữa lành hiếm có.



Nhiều du khách Hàn Quốc gọi đây là “liệu pháp reset tinh thần” - nơi con người tạm rời xa nhịp sống đô thị để tìm lại sự cân bằng.



Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch, khả năng kết nối giữa Hàn Quốc và Phú Quốc cũng ngày càng thuận tiện hơn. Các chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Incheon đến Phú Quốc giúp thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể, đưa hòn đảo này trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng mới của du khách Hàn Quốc thay cho những điểm đến quen thuộc như Phuket hay Bali.

Trong mắt truyền thông Hàn Quốc, Phú Quốc không chỉ là một bãi biển đẹp. Đó là nơi hội tụ giữa thiên nhiên nhiệt đới, trải nghiệm giải trí hiện đại, những khoảnh khắc lãng mạn và cảm giác chữa lành. Một hòn đảo nơi người ta đến không chỉ để du lịch, mà còn để cảm nhận hạnh phúc bằng tất cả giác quan./.

