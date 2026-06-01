Đồng bào các dân tộc cùng tôn vinh giá trị gia đình Việt với hoạt động đặc biệt

Chuỗi hoạt động tháng Sáu với chủ đề “Ngày hội gia đình” chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026) được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống nhân văn của gia đình Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1-30/6/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng” và phát huy giá trị gia đình trong thời đại mới, các hoạt động hằng ngày, cuối tuần tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung.”

Thông tin từ ban tổ chức, điểm nhấn là chương trình giới thiệu sắc màu văn hóa, du lịch tỉnh Gia Lai với nhiều nội dung đặc sắc. Theo đó, Lễ hội Sơmă Kơcham - một nghi lễ quan trọng của đồng bào dân tộc Ba Na, thường được tổ chức để tẩy uế và cầu mong bình an, may mắn cho cộng đồng sẽ được tái hiện. Nghi lễ này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, phản ánh quan niệm về sự cân bằng giữa con người và thế giới siêu nhiên.

Chương trình dân ca dân vũ “Mừng vui ngày hội gia đình,” tổ chức biểu diễn các loại hình diễn xướng dân gian, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai; ca, múa, nhạc về vẻ đẹp buôn làng Tây Nguyên nhằm gắn kết, giao lưu và thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Các nhóm đồng bào Tây Nguyên sẽ cùng giao lưu, biểu diễn để tăng cường gắn kết, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Làng.

Bên cạnh đó còn có không gian trưng bày, quảng bá tiềm năng du lịch, các điểm đến tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống và nhạc cụ dân tộc của tỉnh Gia Lai; trải nghiệm dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống; trải nghiệm các trò chơi dân gian của dân tộc Ba Na; trình diễn các công đoạn chế chế biến các món ăn, thức uống truyền thống dân tộc Ba Na.

Một hoạt động văn hóa tại không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đáng chú ý, các gia đình đến từ Hưng Yên sẽ tham gia hoạt động chuyên đề “Mái ấm gia đình Việt,” nhằm giới thiệu nét đẹp đời sống gia đình truyền thống, trình diễn nghệ thuật dân gian quê hương, giới thiệu sản vật địa phương, giao lưu cùng đồng bào Tây Nguyên...

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tại làng là chương trình “Cùng vào bếp với đồng bào Tây Nguyên,” mang đến trải nghiệm chế biến món canh cà đắng, cơm lam ống nứa. Mỗi thành viên trong gia đình sẽ cùng tham gia từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện món ăn để giới thiệu và thưởng thức. Các gia đình đến từ Hưng Yên cũng có dịp giới thiệu những món ăn quê hương tới đồng bào Tây Nguyên và du khách.

Đặc biệt, chương trình giao lưu “Sum họp một nhà” sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày hội của đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng hướng về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với lời ca, tiếng hát, hoạt động diễn xướng dân gian của các nhóm đồng bào thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, hòa quyện, tương trợ cùng phát triển.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống quen thuộc của đồng bào tiếp tục được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian như: chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời. Thông qua các trò chơi đơn giản, các em học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, thế giới động vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo đồng thời gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình../.

Các hoạt động tháng Sáu có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer); 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày tại Làng (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ). 25 đồng bào dân tộc Ba Na, làng Nghe, xã Kông Chro tỉnh Gia Lai được huy động thêm để tham gia hoạt động ngày 20,21/6/2026.

