Phim có Xuân Lan, Ngọc Trinh không còn suất chiếu tại rạp

Xuân Lan vào vai phản diện ở phim thứ ba trong sự nghiệp. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Cuối tuần từ 29-31/5 vừa qua, phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" của Xuân Lan đã chính thức chiếu những suất cuối cùng.

Đến 1/6, phim không còn suất chiếu nào trên các rạp toàn quốc, theo thống kê của nền tảng Box Office Vietnam và các nền tảng đặt vé online. Chung cuộc, phim chỉ thu 12,6 tỷ đồng sau gần một tháng ra mắt.

Bên cạnh thời gian trụ rạp thấp (trung bình 2 tháng hoặc lâu hơn), mức doanh thu này được xác định là thua lỗ cả trước và sau khi trừ đi kinh phí phải trả cho các nhà rạp.

"Thẩm mỹ viện âm phủ" do Nguyễn Hữu Hoàng làm đạo diễn. Anh là một trong những nhà làm phim thương mại ở thể loại kinh dị trẻ nhất hiện nay (sinh năm 1991), từng làm các phim như "Ống kính sát nhân" (2018) "Song song" (2021) và ăn khách nhất là "Ma da" (2024) với doanh thu 127 tỷ đồng.

Phim được quay ở Đà Lạt để tạo không khí u ám nặng nề.

Về nội dung, "Thẩm mỹ viện âm phủ" theo chân Thanh (Ngọc Trinh) - một bác sỹ trẻ tuổi nhận lời đến làm việc tại thẩm mỹ viện của bà Xuân (Xuân Lan) để kiếm tiền, cứu người yêu đang hôn mê.

Tuy nhiên thay vì thực hiện những ca phẫu thuật thông thường, cô phải chấp nhận các tà thuật âm dương. Cũng từ đây nhiều chuyện u ám, khuất tất về nhân vật của Xuân Lan dần hé lộ.

Phim được nhận xét có tiền đề hấp dẫn, thông điệp nhân văn về nỗi ám ảnh nhan sắc và tuổi xuân, nhưng lạm dụng hù dọa bằng sự giật mình, hình ảnh và âm thanh thay vì những ám ảnh tâm lý thực chất.

Bước chuyển tâm lý của Ngọc Trinh ở cuối phim bị coi là đột ngột và khiên cưỡng. (Ảnh từ phim)

Cũng từ đó, tác phẩm để lại cho nhiều người xem cảm giác quá tham vọng về mặt thông điệp, áp lực phải tạo ra ý nghĩa nhân văn sau bộ phim đầy ắp hù dọa, nên đã ôm đồm chi tiết trong khi kịch bản còn thiếu chặt chẽ, diễn biến nhân vật chính khó thuyết phục.

Với doanh thu thấp, đây được cho là thất bại doanh thu thứ ba cho Xuân Lan trong vai trò diễn viên hoặc diễn viên kiêm nhà sản xuất.

Trước đó vào đầu tháng Năm, trong giai đoạn quảng bá và ra mắt "Thẩm mỹ viện hạnh phúc," cô chia sẻ phải bán nhà vì thua lỗ 30 tỷ với hai phim "Cái giá của hạnh phúc" (2024, chỉ thu về khoảng 23 tỷ đồng) và phim hài tình cảm "Cưới vợ cho cha" (2025, chỉ khoảng 10 tỷ đồng).../.

Phim điện ảnh lấy cảm hứng từ những vụ tạt axít chấn động Sài Gòn Thanh Hằng đóng chính trong phim "Mesdames Thanh Sắc," đối đầu với Hồng Ánh trong câu chuyện về về ghen tuông tình ái, bị tạt axit tới mù lòa, mặt mũi biến dạng hoàn toàn.