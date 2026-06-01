Kỳ Duyên từ vai phụ lên vai chính sau khi đóng phim Trấn Thành

Kỳ Duyên trong lễ khai máy (cúng máy) của "Chị chị em em 3." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ vào vai chính trong phim "Chị chị em em 3" của nhà sản xuất Will Vũ, loạt phim tâm lý, giật gân chuyên xoay quanh mối quan hệ nữ giới mang vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo nhưng cũng đậm chất "giật dây," thao túng.

Kỳ Duyên là diễn viên nữ thứ 5 tham gia "vũ trụ" phim "Chị chị em em" sau bộ đôi Thanh Hằng-Chi Pu ở phần 1 và Minh Hằng-Ngọc Trinh ở phần 2. Hiện danh tính người đóng cặp với Kỳ Duyên ở phần 3 chưa được công bố.

Vào vai có tên Thị Mầu, Kỳ Duyên chia sẻ đây là nhân vật cô đã say mê trong văn hóa chèo xưa khi còn nhỏ và háo hức sẽ được thể hiện, khai thác một khía cạnh mới, dù thừa nhận sẽ có nhiều áp lực.

Trong bản chèo gốc, Thị Mầu đóng vai phản diện khi là người đẻ rơi con rồi để lại cổng chùa cho Thị Kính, một người phụ nữ vốn có cuộc đời gian truân, nuôi hộ.

Tuy nhiên hiện chưa có thông tin nào về tính tương quan giữa tích chèo này và nội dung phim.

Kỳ Duyên trong "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành. (Ảnh từ phim)

Trước đó Kỳ Duyên lần đầu thử sức mảng điện ảnh trong "Bộ tứ báo thủ" (phim Tết năm 2025 của Trấn Thành) ở vai Karen, người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp nhân vật chính (Tiểu Vy và Quốc Anh đóng).

Trong phim Kỳ Duyên có lối diễn tự nhiên, khắc họa thành công nhân vật nữ sắc sảo, hào nhoáng, hiện đại nhưng xảo quyệt. Dù chỉ là vai phụ nhưng Kỳ Duyên được chú ý và đánh giá cao hơn so với nữ chính.

Với vẻ ngoài hợp các vai sang trọng và nổi loạn, Kỳ Duyên được êkíp đặt nhiều kỳ vọng, đặc biệt trong phim chuyên về môtíp nhân vật nữ nhiều lớp mặt nạ, vừa quyến rũ và vừa nguy hiểm.

Về bối cảnh, đây là lần đầu tiên "Chị chị em em" chọn quay tại làng quê Bắc bộ, cụ thể là Bắc Ninh, đối lập với nền cảnh phía Nam và đô thị phồn hoa ở hai phần trước.

Will Vũ chia sẻ Bắc Ninh vốn là nơi có bề dày văn hóa lịch sử, vô cùng hấp dẫn với người làm nghệ thuật. Anh mong muốn qua phim có thể truyền tải phần nào nét đặc trưng của vùng đất quan họ trên phim.

Đồng hành và hỗ trợ đoàn phim là đại diện các cơ quan quản lý của tỉnh. Chia sẻ trong lễ khai máy của êkíp ngày 31/5, ông Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định tỉnh luôn muốn quảng bá du lịch địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế thông qua điện ảnh.

Êkíp chụp kỷ niệm trong lễ khai máy. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Địa phương luôn tạo điều kiện tối đa cho các đoàn làm phim, trong đó có đoàn làm phim 'Chị chị em em 3,' từ công việc cho đến sắp xếp các cảnh quay, chỗ ăn chỗ nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự. Được biết, bộ phim sẽ lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, từ đó truyền bá những hình ảnh đẹp, các danh lam thắng cảnh của tỉnh, đồng thời bộ phim cũng quảng bá làn điệu dân ca quan họ, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể, như vậy sẽ giúp Bắc Ninh được biết đến nhiều hơn,” ông Mai Sơn cho biết./.

