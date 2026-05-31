Việt Nam lần đầu có cuộc thi hoa hậu tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc

“Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 được tổ chức nhằm góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới,” Trưởng ban tổ chức, bà Cao Thu Vân chia sẻ và cho biết cuộc thi vừa chính thức khởi động.

Theo bà Cao Thu Vân, cuộc thi không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc, mà còn là một sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, đồng thời đánh dấu sự ra đời của một sân chơi nhan sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tôn vinh di sản áo dài trên sân chơi nhan sắc

Đây được xem là một trong những cuộc thi hoa hậu đầu tiên lấy di sản áo dài làm trọng tâm, kết nối phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Với ý nghĩa đó, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 sẽ góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị của áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Không chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật về ngoại hình, cuộc thi hướng tới những phụ nữ có trí tuệ, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng, để sau đó có thể trở thành những đại diện tích cực trong hành trình quảng bá văn hóa Việt, gắn vẻ đẹp cá nhân với trách nhiệm cộng đồng và tình yêu dành cho di sản dân tộc.

Bên cạnh tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, chương trình còn mong muốn khuyến khích việc mặc áo dài trong đời sống hiện đại, xem đây là nét đẹp văn minh, giàu bản sắc, đồng thời gắn kết với các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

Trưởng ban giám khảo, Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương cho biết bà dành nhiều thiện cảm cho tên gọi của cuộc thi: “Tôi rất thích các cụm từ áo dài, di sản và toàn cầu. Đó đều là những từ khóa mang nhiều ý nghĩa. Cuộc thi này đòi hỏi người phụ nữ phải biết yêu và tự hào về áo dài Việt Nam. Hiện nay, áo dài còn được xem là một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Vì thế các thí sinh cần tư duy làm sao để tà áo dài Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa, trở thành những tác phẩm nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc.”

Đặc biệt, nghệ sỹ bày tỏ trong suy nghĩ của bà, một “Phụ nữ Di sản” trước hết phải là người có tri thức, có trình độ và có tình yêu sâu sắc với đất nước. Người phụ nữ hiện đại ngày nay không chỉ biết gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc mà còn phải có khả năng lan tỏa những giá trị ấy ra ngoài biên giới Việt Nam.

“Nếu như trước đây, người phụ nữ Việt Nam thường được nhắc đến với những phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh và vai trò giữ lửa trong gia đình, thì ngày nay họ đã có nhiều cơ hội hơn để khẳng định năng lực của mình trong xã hội. Phụ nữ không chỉ góp phần xây dựng tổ ấm mà còn có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước... Người phụ nữ hiện đại còn cần có trách nhiệm xã hội, có khát vọng cống hiến và trở thành những người truyền cảm hứng bằng chính những giá trị tốt đẹp mà mình theo đuổi,” Trưởng ban giám khảo chia sẻ.

Tạo dựng hình ảnh thế hệ “Phụ nữ Di sản”

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước từ 20 đến 45 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, cao từ 1m62, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không chuyển đổi giới tính…

Nhà sáng lập cuộc thi, bà Đàm Hương Thủy tiết lộ ban đầu dự định mở rộng độ tuổi thí sinh tới 55 tuổi, nhưng Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội không đồng ý vì "chấm điểm khó quá" và đề xuất đưa độ tuổi tối đa là 45.

Lý giải về độ tuổi này, bà Đàm Hương Thủy bày tỏ do ban tổ chức lo ngại thí sinh trẻ tuổi tuy có vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ nhưng còn thiếu bề dày hiểu biết về di sản, văn hóa và đặc biệt là áo dài mà cuộc thi mong muốn tìm kiếm.

“Chúng tôi lo ngại không biết các cô gái trẻ đẹp có trả lời câu hỏi ứng xử về áo dài và di sản văn hóa được không, nên phải mở rộng độ tuổi của thí sinh với hy vọng sẽ có những phụ nữ có hiểu biết sâu sắc về văn hóa và di sản áo dài. Nhiều phụ nữ 45 tuổi bây giờ nhìn như đôi mươi, rất trẻ và đẹp, nên chúng tôi không ‘quan ngại’ về sắc đẹp của những người phụ nữ 45 tuổi tham gia cuộc thi,” bà Đàm Hương Thủy nói.

Trong khi đó, Trưởng ban tổ chức bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng, ở mỗi một lứa tuổi, người phụ nữ lại mang một nét đẹp riêng. Ở tuổi đôi mươi, đó là sự thanh xuân, rạng rỡ. Ở tuổi ba mươi, bốn mươi hay năm mươi, đó là nét đẹp của sự trải nghiệm, của tri thức, của chiều sâu tâm hồn và sự viên mãn. Tất cả những vẻ đẹp ấy, khi được đặt vào tà áo dài, đều trở thành những đại sứ tuyệt vời nhất để kể câu chuyện về văn hóa và lòng tự hào dân tộc.”

Với thông điệp tôn vinh tà áo dài - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, cuộc thi kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết phụ nữ Việt trên toàn thế giới, cùng chung tay bảo tồn, lan tỏa và phát huy giá trị của di sản áo dài trong thời kỳ hội nhập.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo ra nhiều giá trị lâu dài như xây dựng hình ảnh thế hệ “Phụ nữ Di sản” năng động, hiện đại và có khả năng dẫn dắt cộng đồng; đồng thời hình thành kho tư liệu hình ảnh, phim và tài liệu chất lượng cao về áo dài gắn với các danh lam thắng cảnh Việt Nam phục vụ công tác quảng bá đối ngoại.

Vòng sơ tuyển Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 sẽ diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội. Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ thi trình diễn áo dài truyền thống và áo dài cách tân, trang phục dạ hội và thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội. Nhà sử học Dương Trung Quốc là giám khảo đặc biệt, Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương làm Trưởng ban giám khảo. Cuộc thi trao vương miện hoa hậu và 4 á hậu, 10 giải thưởng phụ.

