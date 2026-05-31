Đại lễ Vesak: Lễ rước Kirab Waisak và hành trình giác ngộ

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 31/5, hàng nghìn Phật tử, tăng ni và người dân đã tập trung dọc tuyến đường từ chùa Mendut đến đền Borobudur ở huyện Magelang, tỉnh Trung Java, để tham gia và chứng kiến lễ rước Kirab Waisak, một trong những nghi lễ quan trọng nhất của Đại lễ Vesak 2570 Phật lịch năm 2026.

Đoàn rước quy tụ đông đảo Phật tử thuộc nhiều tổ chức Phật giáo cùng các vị tăng lữ. Sau hành trình gần 5 km, đoàn rước đã đến khu vực đền Borobudur vào buổi trưa cùng ngày.

Đoàn đã rước “Nước thiêng” lấy từ Umbul Jumprit và “Lửa Dharma” từ Mrapen, hai biểu tượng linh thiêng trong nghi lễ Vesak của Indonesia, cùng nhiều phẩm vật để dâng lên bàn lễ chính tại Borobudur.

Trước khi bước vào các nghi thức chính, hàng nghìn Phật tử đã xếp hàng tham gia nghi lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Phật tử trẻ Marsell, đến từ Jakarta, cho biết gia đình anh gồm 12 người đã cùng tới Borobudur để tham dự Đại lễ Vesak năm nay. “Tôi cảm nhận rõ tinh thần từ bi, đoàn kết và hòa hợp mà Đức Phật truyền dạy. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng lòng thiện lành và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng,” ông chia sẻ.

Trong khi đó, trả lời phóng viên TTXVN tại Indonesia, bà Agustina cho biết dù mới tìm hiểu Phật giáo được vài tháng nhưng đã cảm nhận sâu sắc những giá trị tốt đẹp từ giáo lý về lòng từ bi và sự bao dung.

Một Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

“Tôi rất hạnh phúc khi được tham dự Đại lễ Vesak và hòa mình vào không khí trang nghiêm, thanh tịnh nơi đây. Tôi hy vọng những thông điệp về hòa bình và yêu thương của Vesak sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn,” bà nói.

Theo Chủ tịch Ban điều hành khu vực Trung Java của Hội Phật giáo Indonesia (Walubi), ông Tanto Soegito Harsono, lễ rước Kirab là một phần trong chuỗi hoạt động chính của Đại lễ Vesak 2026.

Lễ rước Kirab tượng trưng cho hành trình cuộc sống của con người với những thử thách và thăng trầm trên con đường hướng tới giác ngộ.

Các lễ vật được dâng cúng tượng trưng cho những sản vật của thiên nhiên, thể hiện lòng biết ơn đối với cuộc sống và vạn vật.

Chiều cùng ngày, lễ cầu nguyện trọng thể được tổ chức dưới chân đền Borobudur nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn.

Trong không gian linh thiêng của ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới, các Phật tử cùng cầu nguyện cho hòa bình, hạnh phúc và sự an lạc của nhân loại.

Nghi lễ cũng nhắc nhở mỗi người thực hành lòng từ bi, trí tuệ và tinh thần hòa hợp trong cuộc sống./.