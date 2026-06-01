Indonesia phát hiện bảo tháp Phật giáo có niên đại từ thế kỷ 8

Các nhà khảo cổ nước này vừa phát hiện một bảo tháp Phật giáo tại làng Nepen, huyện Boyolali, tỉnh Trung Java có niên đại từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 10, góp phần làm sáng tỏ lịch sử phát triển của Phật giáo tại khu vực này.

Bà Wardiyah, quan chức thuộc Văn phòng Bảo tồn Di sản Văn hóa Trung Java, kết quả nhận dạng ban đầu cho thấy hiện vật được phát hiện là một bảo tháp (stupa) - công trình kiến trúc tôn giáo đặc trưng của Phật giáo. Bảo tháp có những đặc điểm rõ nét của kiến trúc thờ tự Phật giáo thời kỳ cổ điển ở Trung Java.

Các chuyên gia cho biết một bảo tháp thường gồm các bộ phận chính như đế tháp (Prasada), thân hình chuông (Anda), phần đỉnh hình vuông (Harmika) và cột đỉnh (Yasti). Qua khảo sát hiện trường, bảo tháp mới phát hiện vẫn còn khá nguyên vẹn với các cấu phần Prasada, Anda và Harmika, trong khi phần Yasti chưa được tìm thấy.

Theo Văn phòng Bảo tồn Di sản Văn hóa Trung Java, đây là bảo tháp thứ 5 được phát hiện tại khu vực định cư cổ ở làng Nepen.

Đáng chú ý, hiện vật lần này được đánh giá có cấu trúc và các họa tiết trang trí hoàn chỉnh hơn so với 4 bảo tháp từng được phát hiện trước đó trong cùng khu vực.

Bề mặt công trình được trang trí chủ yếu bằng các họa tiết dây leo đan xen. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện những chi tiết trang trí dạng antefix trên phần Harmika, song nhiều khả năng chưa được hoàn thiện vào thời điểm công trình được xây dựng.

Dựa trên sự tương đồng với các di tích khảo cổ thuộc khu vực văn hóa cổ trên sườn núi Merapi và Merbabu, giới chuyên môn nhận định bảo tháp này có nguồn gốc từ thời kỳ Hindu - Phật giáo cổ điển tại Java, với dấu ấn Phật giáo thể hiện rõ nét.

Bà Wardiyah cho biết các di tích khảo cổ phân bố tại khu vực Merapi-Merbabu phần lớn được xác định có niên đại từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 10. Trong giai đoạn này, các bảo tháp đóng vai trò là trung tâm thờ tự và sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Phật tử.

Phát hiện mới tiếp tục củng cố giả thuyết cho rằng làng Nepen từng là nơi sinh sống của một cộng đồng theo Phật giáo trong quá khứ.

Theo các nhà nghiên cứu, những bằng chứng khảo cổ học thu thập được cho thấy khu vực này mang đậm dấu ấn văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo.

Hiện vật được người dân địa phương phát hiện vào ngày 14/5 trong quá trình mở đường phục vụ xây dựng khu chăn nuôi bằng máy cơ giới. Các cơ quan chức năng Indonesia đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu và đánh giá nhằm làm rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích này./.

