Hòa nhạc “Dòng chảy âm nhạc” kỷ niệm 76 năm quan hệ Việt Nam-Ba Lan

Tối 31/5, chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Flow of Music - Dòng chảy âm nhạc” nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan (1950-2026) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Sự kiện do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa sâu sắc, tôn vinh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, khẳng định vai trò của âm nhạc như một ngôn ngữ chung không khoảng cách.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek khẳng định thông qua buổi hòa nhạc, công chúng được thưởng thức những màn trình diễn xuất sắc, tôn vinh sự kết nối giữa con người và các nền văn hóa. Âm nhạc là thứ ngôn ngữ vượt ra ngoài ngôn từ, vượt qua biên giới và mọi thế hệ, cho phép chúng ta thấu hiểu nhau dù chúng ta đến từ những vùng đất, nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Suốt nhiều thế kỷ, các nhà soạn nhạc và nhạc sỹ Ba Lan đã gửi gắm tinh thần tự do, sự tinh tế và niềm hy vọng qua nghệ thuật. Từ Fryderyk Chopin đến Karol Szymanowski, Henryk Wieniawski, Witold Lutosławski và Krzysztof Penderecki, âm nhạc của họ vẫn tiếp tục lay động khán giả trên toàn cầu. Âm nhạc là một trong những tài sản quý giá nhất của Ba Lan trong di sản văn hóa thế giới… Buổi hòa nhạc cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Ba Lan và Việt Nam.

Chương trình gồm 2 phần, do 2 nghệ sỹ piano xuất sắc: Rafał Łuszczewski đến từ Ba Lan và Nguyễn Việt Trung của Việt Nam trình diễn.

Phần I do nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung trình diễn, mở đầu với các tác phẩm của Franz Schubert như "Impromptu Op. 90 No. 1 & 2," tiếp nối là "Sonata số 3" của Prokofiev. Nghệ sỹ cũng thể hiện những tác phẩm tiêu biểu của Chopin gồm "Ballade số 4" cung Fa thứ và "Andante spianato" cùng "Grande Polonaise brillante Op. 22."

Ở phần 2, nghệ sỹ Rafał A. Łuszczewski mang đến một không gian âm nhạc giàu chất suy tưởng với "Rhapsody Op. 79 No. 1" của Brahms, cùng các tác phẩm quen thuộc của Chopin như "Waltz Op. 34," "Nocturne Op. 15" và "Scherzo số 3." Chương trình khép lại bằng bản nhạc “Warsaw Concerto” của Richard Addinsell, một bản nhạc giàu cảm xúc, gợi mở chiều sâu lịch sử và văn hóa châu Âu.

Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt với những kiệt tác âm nhạc do 2 thế hệ nghệ sỹ trình diễn, tạo thành một cuộc đối thoại tinh tế trong âm nhạc, khẳng định thông điệp giàu ý nghĩa về sự gắn kết, đối thoại, sẻ chia giữa 2 dân tộc. Đây cũng là cầu nối, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Ba Lan, mang đến cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao.

Nghệ sỹ Rafał A. Łuszczewski đã có hơn 25 năm hoạt động biểu diễn quốc tế, từng xuất hiện tại nhiều khán phòng danh giá trên thế giới. Ông được đánh giá là một nghệ sỹ diễn giải Chopin có chiều sâu và uy tín, với danh mục biểu diễn phong phú cùng nhiều giải thưởng tại các cuộc thi piano quốc tế. Từ năm 2003, ông đã được ghi danh là Steinway Artist trong danh sách nghệ sỹ chính thức của Steinway & Sons tại New York - nơi quy tụ những nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới.

Nghệ sỹ piano trẻ Nguyễn Việt Trung - gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sỹ đương đại của Việt Nam. Anh từng giành giải Nhất Liên hoan Piano quốc gia tại Ba Lan (năm 2021), tham gia Cuộc thi Piano quốc tế Chopin tại Ba Lan và biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn ở châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ.

Với nền tảng đào tạo bài bản cùng sự nghiệp quốc tế ngày càng mở rộng, anh được ghi nhận bởi khả năng thể hiện tinh tế các tác phẩm của Chopin cũng như của nhiều nhà soạn nhạc kinh điển./.

