Việt Nam-Philippines: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giai đoạn mới

Hai nước sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác quản lý, phát triển và xúc tiến du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững, du lịch tái tạo và phát triển sản phẩm du lịch...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao Chương trình Hợp tác Du lịch giai đoạn 2026-2029 giữa đại diện hai Bộ là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông và Bộ trưởng Du lịch Philippines Maria Bernardita Angara-Mathay. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hôm nay (ngày 1/6/2026), tại Manila, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã diễn ra lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, trong đó có Chương trình Hợp tác Du lịch Việt Nam-Philippines giai đoạn 2026-2029.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông và Bộ trưởng Du lịch Philippines Maria Bernardita Angara-Mathay đã đại diện hai Bộ trao Chương trình Hợp tác.

Kế hoạch tăng cường kết nối điểm đến

Chương trình Hợp tác Du lịch giai đoạn 2026-2029 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Du lịch Philippines Maria Bernardita Angara-Mathay ký kết, là văn kiện tiếp nối Hiệp định Hợp tác Du lịch giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philippines được ký năm 1994, đồng thời kế thừa các Kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam-Philippines giai đoạn 2006-2008 và 2012-2015.

Chương trình hợp tác giai đoạn mới đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác du lịch giữa hai quốc gia, tạo nền tảng để hai bên tăng cường kết nối điểm đến, thúc đẩy trao đổi khách và khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi thị trường.

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác quản lý, phát triển và xúc tiến du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững, du lịch tái tạo và phát triển sản phẩm du lịch; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, nhà quản lý du lịch và hỗ trợ các hoạt động quảng bá điểm đến.

Các nghệ sỹ Philippines biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong lĩnh vực xúc tiến và quảng bá, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi nhằm gia tăng tổng lượng khách du lịch giữa hai quốc gia; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến du lịch của nhau; khuyến khích các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch xây dựng các chương trình quảng bá chung; tổ chức các chuyến khảo sát thực tế dành cho cơ quan truyền thông, doanh nghiệp...

Để bảo đảm việc triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, hai bên thống nhất thành lập Nhóm Công tác Du lịch Việt Nam-Philippines làm đầu mối điều phối, theo dõi và thúc đẩy thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2026-2029.

Động lực thúc đẩy hợp tác song phương

Philippines hiện là một trong những thị trường khách tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón 482.173 lượt khách Philippines (tăng 81% so với năm 2024). Trong 4 tháng năm 2026, lượng khách Philippines đến Việt Nam tiếp tục tăng 73,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 235.798 lượt khách. Ở chiều ngược lại, năm 2023, Philippines đón 67.661 lượt khách Việt Nam; năm 2024 đạt 58.098 lượt khách và trong 11 tháng năm 2025 đạt 30.650 lượt khách.

Các số liệu này cho thấy dư địa lớn để hai bên tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến du lịch và tăng cường kết nối thị trường trong thời gian tới. Đặc biệt, kết nối hàng không giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch và giao lưu nhân dân.

Hiện nay, các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Manila đang được khai thác thường xuyên. Từ tháng 12/2025, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng Hà Nội-Cebu, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác du lịch và thương mại giữa hai nước.

Hoa hậu Philippines Chelsea Fernande diện trang phục lấy cảm hứng từ áo dài. (Ảnh: Abscbn News)

Đáng chú ý, nhân dịp này, Vietjet cũng công bố kế hoạch khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Cebu, góp phần mở rộng kết nối giữa các trung tâm du lịch năng động của hai nước và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi khách du lịch.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước đã ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, ghi nhận vai trò quan trọng của du lịch như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiểu biết văn hóa và kết nối nhân dân.

Hai bên cam kết tiếp tục làm sâu sắc hợp tác du lịch thông qua tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy các sáng kiến du lịch bền vững và bao trùm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi khách du lịch và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.

Trên cơ sở những định hướng hợp tác đó, Việt Nam và Philippines tiếp tục tăng cường phối hợp trong các cơ chế hợp tác du lịch ASEAN. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đã đăng cai tổ chức thành công nhiều hoạt động du lịch quan trọng của khu vực như Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và Hội chợ Du lịch Quốc tế TRAVEX với sự tham gia tích cực của Việt Nam.

Việt Nam đồng thời đánh giá cao các ưu tiên hợp tác du lịch do Philippines đề xuất, trong đó có sáng kiến ưu tiên kinh tế với chủ đề “Triển vọng đầu tư du lịch bền vững và kiên cường của ASEAN.”

Những cam kết ở cả cấp độ song phương và khu vực được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để hai nước triển khai hiệu quả Chương trình Hợp tác Du lịch giai đoạn 2026-2029, qua đó gia tăng lượng khách trao đổi, tăng cường kết nối doanh nghiệp du lịch, mở rộng liên kết điểm đến và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững của ASEAN trong những năm tới./.

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm căn cứ Subic trong chuyến thăm chính thức Philippines từ ngày 29-31/3/1993. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)
(Vietnam+)
