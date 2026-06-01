Đại lễ Vesak: Hàng nghìn đèn lồng mang thông điệp hòa bình thắp sáng bầu trời

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tối 31/5, hàng nghìn chiếc đèn lồng đã đồng loạt được thả lên bầu trời đêm tại khu phức hợp đền Borobudur, tỉnh Trung Java, tạo nên khung cảnh lung linh và huyền ảo.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đèn lồng Waisak Quốc gia Borobudur 2026 – một trong những hoạt động được mong đợi nhất của Đại lễ Vesak 2570 Phật lịch tại Indonesia.



Sự kiện mang ý nghĩa tôn vinh 3 dấu mốc trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Siddhartha Gautama gồm Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của đền Borobudur như một trung tâm Phật giáo và văn hóa tâm linh hàng đầu của khu vực.



Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức thả 2.569 chiếc đèn lồng thân thiện với môi trường, tượng trưng cho năm Phật lịch 2569. Trong không gian linh thiêng dưới chân đại bảo tháp Borobudur, hàng nghìn Phật tử và du khách trong trang phục trắng đã cùng viết những lời cầu nguyện, ước nguyện về hòa bình, hạnh phúc và tương lai tốt đẹp lên các tấm thiệp gắn vào từng chiếc đèn lồng trước khi thả lên bầu trời đêm.



Bà Febrina Infan, Tổng giám đốc InJourney, thành viên Ban tổ chức Vesak, cho biết chủ đề của lễ hội năm nay là “Giác ngộ trong hòa hợp”, nhấn mạnh thông điệp về lòng từ bi, sự đoàn kết và khát vọng chung sống hòa bình.

Lễ hội đèn lồng trong khuôn khổ Vesak không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là thông điệp về hòa bình, sự hòa hợp và trách nhiệm với môi trường.

Toàn bộ đèn lồng năm nay đều sử dụng vật liệu có khả năng phân hủy sinh học.



Năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức thành hai đợt nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh nghi thức thả đèn lồng truyền thống, chương trình còn có các màn trình diễn nghệ thuật và trình diễn thiết bị bay không người lái (drone show), kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các giá trị văn hóa, tâm linh của ngày Vesak.



Nhiều Phật tử bày tỏ xúc động trước khoảnh khắc hàng nghìn chiếc đèn bay lên, tạo thành một dòng sông ánh sáng trên bầu trời của khuôn viên ngôi đền Borobudur.

Trong quan niệm Phật giáo, ánh sáng đèn lồng tượng trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ. Khoảnh khắc hàng nghìn chiếc đèn đồng loạt bay lên không trung cũng thể hiện hành trình buông bỏ phiền não và hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống.



Sự kiện quy tụ hàng nghìn Phật tử, cộng đồng địa phương và du khách quốc tế trong một trải nghiệm tâm linh chung, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Indonesia như một không gian giao thoa văn hóa, tôn giáo và hòa bình.

Ông Fatih Mehmet, một du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã bày tỏ ấn tượng trước lễ hội, đặc biệt là những chiếc đèn bay trên bầu trời. Ông cho biết lễ hội đã giúp ông kết bạn mới và như những người bạn ấy, ông gửi gắm niềm tin vào một tương lai tốt đẹp thông qua ánh sáng của những chiếc đèn.



Từ nhiều năm nay, lễ hội đèn lồng đã trở thành biểu tượng của Đại lễ Vesak tại Borobudur. Những ánh đèn lung linh bay lên giữa bầu trời đêm không chỉ mang theo lời cầu nguyện của hàng nghìn người mà còn gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng từ bi và khát vọng chung sống hài hòa của nhân loại./.

