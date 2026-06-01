Các đầu bếp Việt Nam viết nên kỳ tích mới trên trường quốc tế

Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Thái Lan 2026 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2026) vừa khép lại, ghi dấu ấn đặc biệt của các đầu bếp Việt Nam với 1 Cup vô địch đồng đội cùng 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26-30/5 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị IMPACT (Bangkok, Thái Lan), là một trong những sân chơi nghề nghiệp danh giá của khu vực châu Á.

Kỳ tích của các đầu bếp Việt Nam

Quy tụ hàng nghìn đầu bếp, chuyên gia ẩm thực và giám khảo quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Thái Lan 2026 từ lâu được xem là thước đo quan trọng cho năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng hội nhập của các đầu bếp trong khu vực.

Giữa môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, các đoàn đầu bếp Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng những thành tích đáng tự hào, cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ của nghề bếp Việt trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, Đội tuyển Việt Nam - Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi được dấu ấn nổi bật nhất cho Việt Nam. Đội tuyển gồm 19 thành viên do Trưởng đoàn Đoàn Trường Sơn dẫn dắt; ông Phạm Văn Thuấn và ông Huỳnh Thanh Huy đồng hành trong vai trò huấn luyện bộ môn điêu khắc rau củ quả; ông Trần Cường Thịnh là trợ lý chuyên môn và ông Lý Kim Long tham gia với vai trò giám khảo.

Khép lại hành trình thi đấu tại Bangkok, đội tuyển đã giành tổng cộng 1 Cup Champion Team 3 Chefs, 16 huy chương vàng 12 huy chương bạc và 2 huy chương đồng - thành tích nổi bật trong số các đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Trong đó, chiếc Cup vô địch đồng đội nội dung Team 3 Chefs thuộc về bộ ba đầu bếp Nguyễn Đức Quyền, Trần Thị Kiều và Lê Văn Tân.

Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, với cường độ tập luyện liên tục nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống thi đấu quốc tế. Thành tích này càng có ý nghĩa hơn khi sau 9 năm (kể từ chiếc cúp cá nhân tại cuộc thi năm 2017), đội mới tiếp tục chạm tới vinh quang tại sân chơi này.

Bên cạnh chức vô địch đồng đội, nhiều đầu bếp Việt tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn bằng những thành tích cá nhân ấn tượng. Đầu bếp Huỳnh Thanh Huy, Nguyễn Dương Thành, Trần Thị Kiều, Lê Văn Tân và Phan Thị Yến Vi cùng giành hai huy chương vàng. Đầu bếp Nguyễn Minh Nhí đạt thành tích toàn diện với một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Các đầu bếp Nguyễn Trường Huynh, Phan Phúc Hậu, Trần Thị Như Ý, Khuất Mạnh Thắng, Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Trần Quốc Đạt, Đoàn Trường Sơn, Trần Quang Thịnh, Đặng Dược Thảo và Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng đóng góp quan trọng vào bảng thành tích chung của đoàn.

Điểm sáng của đoàn Việt Nam tham dự giải năm nay được giới chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao chính là sự kết hợp giữa các đầu bếp giàu kinh nghiệm và lực lượng trẻ đang từng bước khẳng định mình.

Trong số 19 thành viên của Đội tuyển Việt Nam - Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trần Thị Như Ý và Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng sinh năm 2008, là hai thí sinh trẻ tuổi nhất đoàn. Dù lần đầu tham dự sân chơi quốc tế có tính cạnh tranh cao, cả hai vẫn giành được thành tích. Quan trọng hơn, đây là tín hiệu tích cực cho thấy các tổ chức nghề nghiệp đang từng bước xây dựng được lực lượng kế cận, tạo nền tảng để nghề bếp Việt phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Đầu bếp Nguyễn Minh Nhí, chủ nhân 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng bày tỏ rằng điều mà anh mong muốn là các trường đào tạo nghề tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế uy tín. Bởi đó là cơ hội để các bạn trẻ học hỏi tay nghề, tiếp cận văn hóa ẩm thực quốc tế.

"Tác phẩm ẩm thực" của Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dấu ấn của Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội

Bên cạnh thành tích nổi bật của Đội tuyển Việt Nam - Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Thái Lan 2026 còn ghi nhận sự góp mặt của Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội.

Lần đầu tiên tham dự một đấu trường ẩm thực quốc tế, đội tuyển gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Văn Tú (Iron Chef) làm Trưởng đoàn. Ban Huấn luyện gồm 5 chuyên gia giàu kinh nghiệm, trong đó ông Nguyễn Công Chung, Tổng bếp trưởng khách sạn Sheraton Hà Nội đảm nhiệm vai trò Huấn luyện viên trưởng.

Lần đầu tham dự cuộc thi, Đội tuyển đã giành 2 Huy chương đồng. Hai đầu bếp mang về thành tích là Chef Lưu Huỳnh Châu và Chef Nguyễn Thành Hiếu. Kết quả này khẳng định năng lực chuyên môn của các thí sinh, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu đầy hứa hẹn của Đội tuyển đầu bếp Hà Nội trên hành trình hội nhập và chinh phục các sân chơi nghề nghiệp quốc tế.

Tiếp xúc với môi trường tranh tài chuyên nghiệp, các đầu bếp có cơ hội thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh thi đấu, đồng thời tiếp cận những xu hướng ẩm thực hiện đại trên thế giới.

Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội lần đầu "ra quân" giành được hai Huy chương đồng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để đạt thành tích, các thành viên trong đoàn đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc và bền bỉ kéo dài nhiều tháng. Dưới sự hướng dẫn của Ban huấn luyện, các thành viên liên tục hoàn thiện ý tưởng món ăn, nâng cao kỹ thuật chế biến, kỹ năng trình bày cũng như tác phong thi đấu nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của một cuộc thi quốc tế.

“Mục tiêu của đội tuyển đầu bếp Hà Nội không chỉ dừng lại ở thành tích của một cuộc thi đơn lẻ mà hướng tới xây dựng lực lượng đầu bếp trẻ có trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng hội nhập và cạnh tranh trong môi trường nghề nghiệp quốc tế,” đại diện đội tuyển cho hay.

Từ dấu mốc đầu tiên này, Đội tuyển đầu bếp Hà Nội có thêm cơ sở để tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị cho những sân chơi quy mô lớn hơn trong khu vực và trên thế giới.

Quan trọng hơn, những thành công bước đầu của các đầu bếp ở cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang góp phần quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh ngành ẩm thực ngày càng trở thành một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến, thành tích của Việt Nam tại cuộc thi như Thailand Ultimate Chef Challenge 2026 đã mở thêm cơ hội đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới./.

