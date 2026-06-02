Đến năm 2030, Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động 2-3 khu đô thị đa mục tiêu

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 vận hành 2-3 khu đô thị đa mục tiêu, nơi người dân có thể sống, làm việc và hưởng tiện ích ngay trong cùng một không gian đô thị.

Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mô hình “khu đô thị đa mục tiêu” nhằm tái cấu trúc không gian phát triển đô thị theo hướng hiện đại và bền vững. Theo đề án vừa được phê duyệt, các khu đô thị sẽ được bố trí tại 8 hướng phát triển của Thủ đô, gắn với 9 trục động lực chiến lược và hệ thống giao thông công cộng. Mô hình này hướng tới hình thành hệ sinh thái “sống - làm việc - hưởng tiện ích tại chỗ”, tích hợp đầy đủ nhà ở, trường học, y tế, thương mại, logistics và không gian làm việc trong cùng khu vực.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị kiểu mẫu, đồng thời áp dụng các quy định hạn chế đầu cơ bất động sản, ưu tiên an sinh và phát triển đô thị thông minh./.