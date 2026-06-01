Hà Nội dự kiến dành 40-50% quỹ nhà tại khu đô thị đa mục tiêu để tái định cư

Ngày 1/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh.

Tại thời điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với hai dự án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của địa phương, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh có tổng diện tích thu hồi khoảng 373,4ha, liên quan tới khoảng 2.800 hộ dân.

Đến ngày 1/6/2026, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 792 hộ dân, tương ứng 166,25ha, đạt 44,52% kế hoạch; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện khoảng 1.253,8 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương, nhà đầu tư và các sở, ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc, xác định nguồn gốc đất, giao đất và triển khai các thủ tục đầu tư. Các đơn vị thống nhất thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất theo từng phần, từng giai đoạn nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang triển khai mô hình khu đô thị đa mục tiêu nhằm hình thành các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại, kết hợp phát triển nhà ở xã hội, tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu an cư, sinh kế và phát triển của người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hai dự án đã được khởi công từ đầu tháng 2/2026 và được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô theo định hướng quy hoạch dài hạn.

Thành phố định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình thông minh, sinh thái; đồng thời, kiểm soát giá đất và lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức hợp lý để bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở, góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.

Đánh giá cao kết quả đạt được sau hơn 4 tháng triển khai; trong đó, diện tích giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 160 ha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên hoàn thiện mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình giáo dục, dịch vụ đi kèm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý các thủ tục liên quan để sớm triển khai xây dựng trên diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, các nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc chuẩn bị khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ người dân.

Đáng chú ý, theo định hướng của thành phố, khoảng 40-50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ được dành phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trọng điểm.

"Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đô thị của Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án lớn trong thời gian tới," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh./.

