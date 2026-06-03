Multimedia

Infographics

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

vna-potal-dai-hoi-lan-thu-xiv-cong-doan-viet-nam-nhiem-ky-2026-2031-doan-ket-dan-chu-ky-cuong-doi-moi-phat-trien-8801465.jpg

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” trên nền tảng là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công đoàn Việt Nam #Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Việt Nam #Đại hội Công đoàn
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị mà chỉ đánh giá giảm được bao nhiêu đầu mối, sắp xếp bao nhiêu tổ chức, xử lý được bao nhiêu trụ sở, phân cấp được bao nhiêu nhiệm vụ thì chưa đủ mà phải đánh giá được chất lượng vận hành của mô hình mới.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ từ 1/6/2026

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ từ 1/6/2026

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.