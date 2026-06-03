Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” trên nền tảng là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”./.