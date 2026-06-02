Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra sáng 2/6/2026, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Kỳ thi diễn ra vào các ngày từ 10-12/6/2026 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn).

Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13-30/6/2026. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 1/7/2026 (sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng).