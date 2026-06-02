Xã hội

Giáo dục

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Hà An
Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 môn Ngữ văn. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 môn Ngữ văn. (Ảnh: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Thí sinh, phụ huynh xem đề thi và đáp án các môn thi tại đây.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay và tăng khoảng 21.000 em so với con số gần 103.000 thí sinh dự thi của năm 2025.

Để tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí gần 5.300 phòng thi chính thức, gần 400 phòng thi dự phòng tại 224 điểm thi, tăng 20 điểm thi so với năm 2025. Gần gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động để phục vụ kỳ thi.

Đề thi được đánh giá là khó hơn so với năm 2025 và có độ phân hóa tốt.

Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu./.

(Vietnam+)
#Đáp án kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội #Kết quả tuyển sinh lớp 10 Hà Nội #Đề thi Toán #Ngữ văn #Ngoại ngữ #Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông #Thông tin chính thức tuyển sinh lớp 10 #Chấm điểm kỳ thi vào lớp 10 #Chương trình thi tuyển sinh Hà Nội #Nội dung đề thi lớp 10 Hà Nội #Chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên #Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục