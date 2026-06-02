Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay và tăng khoảng 21.000 em so với con số gần 103.000 thí sinh dự thi của năm 2025.

Để tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí gần 5.300 phòng thi chính thức, gần 400 phòng thi dự phòng tại 224 điểm thi, tăng 20 điểm thi so với năm 2025. Gần gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động để phục vụ kỳ thi.

Đề thi được đánh giá là khó hơn so với năm 2025 và có độ phân hóa tốt.

Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu./.

