"Ươm mầm" khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với yêu cầu nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của quốc gia và của các vùng, các trường đại học đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy, trở thành “bệ phóng” khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

Khi nhà trường là "bệ phóng"

Dự án WeMom – phần mềm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho phụ nữ, Trần Thị Thanh Bình và Nguyễn Hằng Nga, sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa dành giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo của Trường Quản trị và Kinh doanh.

Trần Thị Thanh Bình cho hay em rất đam mê khởi nghiệp. Được học về lập trình, em thực sự có mong muốn mang đến giá trị cho xã hội. Ý tưởng xây dựng WeMom xuất phát từ thực tế khi phụ nữ, nhất là các bà mẹ trẻ, thiếu nơi tin cậy để có thể kịp thời giải đáp các thắc mắc, lo lắng liên quan đến sức khỏe sinh sản mà không cần phải đến bệnh viện.

“Dự án đã nhận được sự hướng dẫn sâu sát từ các thầy cô thuộc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của Trường Quản trị và Kinh doanh cùng các cố vấn doanh nghiệp. Sự chỉ dẫn này đem lại góc nhìn thực tiễn đa chiều, giúp nhóm tối ưu mô hình theo hướng bền vững,” Thanh Bình chia sẻ.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo được trường thành lập từ năm 2022. Trung tâm có nhiệm vụ giúp tư vấn phát triển mô hình kinh doanh, hỗ trợ kỹ năng khởi nghiệp và kết nối sinh viên với mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia cũng như cộng đồng hơn 15.000 cựu sinh viên của nhà trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp phát triển.

Trần Thị Thanh Bình và Nguyễn Hằng Nga dành giải Nhất với dự án WeMom. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, trước những yêu cầu mới được Đảng và Nhà nước đặt ra tại Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 cũng như yêu cầu từ thực tiễn, các cơ sở giáo dục đại học cần gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Các cuộc thi khởi nghiệp vì vậy không đơn thuần là sân chơi mà còn là nơi “ươm mầm”, nuôi dưỡng niềm đam mê đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, là môi trường để người học trải nghiệm thực tiễn, hình thành tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Với tinh thần đó, các cuộc thi khởi nghiệp không còn là hoạt động mang tính phong trào mà đang ngày càng thu hút mạnh mẽ hơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh, sinh viên. Năm 2026, Ngày hội Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 2026 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã thu hút lượng lớn sinh viên và trở thành chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, là “điểm hẹn” trí tuệ của học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII cũng nhận được gần 900 dự án của hàng nghìn học sinh, sinh viên khắp cả nước.

Nhiệm vụ chiến lược quốc gia

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho hay thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, trường xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là bước đột phá để đào tạo những sinh viên có chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước.

Vì thế, nhà trường ưu tiên mọi nguồn lực để các em có thể nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ngay trong nhà trường bằng cách đầu tư các phòng thí nghiệm; phân công giảng viên giàu kinh nghiệm để đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho các em nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm.

Các dự án đến từ khối giáo dục đại học nhận giải Nhất cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định đã đến lúc phải thay đổi thước đo thành công. Thành công của một trường đại học, trường cao đẳng không chỉ là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn, mà là bao nhiêu sinh viên có khả năng trở thành những người “tạo việc làm” – những cá nhân có thể tự tạo ra giá trị mới và cơ hội cho người khác. “Đừng chỉ học để cầm tấm bằng đi tìm việc. Hãy học để có năng lực làm chủ, năng lực nhận diện cơ hội và bản lĩnh để khởi nghiệp,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu đó, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nhà trường không đơn thuần là một hoạt động bổ trợ mà là một phương thức giáo dục hiện đại, giúp người học hình thành năng lực phát hiện vấn đề từ thực tiễn, năng lực thiết kế giải pháp, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dấn thân vì những giá trị tốt đẹp của cộng đồng.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, thực tiễn cho thấy, một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời đại.

Vì vậy, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ chiến lược quốc gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuẩn bị lực lượng doanh nhân trẻ, nhân lực sáng tạo cho giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

