Hải Phòng: Ứng dụng các công nghệ chiến lược bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ

Để hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm khu vực, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, thành phố tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương thực sự hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Đây là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày 2/6.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, việc sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thành phố thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tạo đà vững chắc để phát triển bứt phá trong thời kỳ mới.

Quý 1/2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%, đứng thứ 3 cả nước và đứng thứ nhất trong 6 thành phố. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 97 nghìn tỷ đồng, đạt 50 % dự toán Trung ương giao năm 2026, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương, nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới. Đó là tổ chức bộ máy đầu mối bên trong của các sở, ngành chưa thật sự tinh, gọn; nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước còn chậm.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở; thiếu nhân lực có chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch-đất đai, tài chính-ngân sách, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Biến khó khăn thành động lực, thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị, Đảng bộ thành phố làm tốt công tác nhận xét, đánh cán bộ; trên cơ sở khối lượng công việc được giao, chất lượng hoàn thành, kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém, hiệu quả công tác thấp; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng những cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần dấn thân phục vụ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố. Các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai hiệu quả những nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia."

Các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính. Hoàn thành mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, làm nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và ứng dụng các công nghệ chiến lược như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả ở thành phố và cơ sở.

Hải Phòng kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; phấn đấu duy trì thứ nhất toàn quốc về Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, nằm trong tốp đầu cả nước về Chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Chia sẻ về công tác nhân sự, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Sái Thị Yến cho biết, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đến nay đã giải quyết chế độ nghỉ theo các nghị định cho hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời hoàn thành việc giao biên chế, vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo mô hình mới.

Thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều động, luân chuyển 346 người, biệt phái 91 người, tiếp nhận 126 trường hợp nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn nhân lực giữa các địa phương, bảo đảm không có địa bàn nào bị thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ chuyên môn, nhất là những lĩnh vực cần thiết như: quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, thực hiện, tham gia trực tiếp quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp./.

