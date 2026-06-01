Nvidia ra mắt chip dành cho laptop chạy Windows trong kỷ nguyên AI

Ngày 1/6, Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đã công bố một con chip mạnh mẽ dành cho máy tính xách tay (laptop) chạy hệ điều hành Windows, nhằm khẳng định vị thế của mình trên thị trường máy tính cá nhân thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái này của Nvidia, doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới hiện nay nhờ làn sóng bùng nổ của AI, nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu dùng, ngay cả khi họ đang thu về lợi nhuận kỷ lục từ việc bán bộ xử lý trung tâm dữ liệu cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang tuyên bố với sức mạnh của chip RTX Spark, Microsoft (hãng phát triển hệ điều hành Windows) và Nvidia sẽ “tái tạo” máy tính cá nhân khi chúng có thể xử lý được các công việc mà các siêu máy tính hiện nay mới làm được như xử lý dữ liệu địa chấn, nghiên cứu vật lý thiên văn hay sinh học kỹ thuật số.

Theo Nvidia, các mẫu máy tính xách tay và máy tính để bàn sử dụng chip RTX Spark, do các hãng như Dell và Lenovo sản xuất, sẽ có mặt trên thị trường vào mùa Thu năm nay.

Đây không phải lần đầu tiên chip của hãng Nvidia được sử dụng trong các thiết bị chạy hệ điều hành Windows, một loạt máy tính bảng đã từng sử dụng chúng vào đầu những năm 2010. Tuy nhiên, thế hệ máy tính cá nhân mới này có thể trở thành những công cụ có khả năng vận hành mượt mà các dịch vụ ứng dụng AI, ví dụ như các trợ lý ảo có thể tự động thực hiện các tác vụ thay cho người dùng.

Nvidia nổi tiếng nhất với chip GPU ban đầu được thiết kế để xử lý đồ họa trò chơi điện tử tốc độ cao và gần đây đã trở thành nền tảng cho các chatbot và các công cụ AI khác.

Khi các chính phủ và công ty đổ hàng trăm tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI, giá trị của Nvidia đã vượt mốc 5.000 tỷ USD, cao hơn Tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản hoặc Ấn Độ./.

