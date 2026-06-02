Thu hút nhân tài và doanh nghiệp công nghệ cao đến Quảng Ngãi

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhân lực, hạ tầng số, hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh thông qua đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành, lĩnh vực chủ lực; nâng cao tỷ trọng đóng góp của chỉ số TFP trong tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, từng bước hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển, vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối chặt chẽ trung tâm nghiên cứu - phát triển với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng; khơi dậy tinh thần sáng tạo và thu hút nguồn lực chất lượng cao từ trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tái cấu trúc, xây dựng hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tiềm lực sáng tạo của mọi tầng lớp xã hội, thúc đẩy liên kết vùng, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ, đóng góp tích cực vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo Kế hoạch, Quảng Ngãi thực hiện nhiều chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài, chuyên gia như, hỗ trợ ưu đãi về nhà ở, lương thưởng, môi trường nghiên cứu và phát triển hiện đại để thu hút chuyên gia công nghệ cao, nhà khoa học giỏi đến làm việc tại tỉnh.

Có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về làm việc, sinh sống tại các cơ quan đảng, nhà nước, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên, thu hút tài năng, doanh nghiệp công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao...

Tỉnh xây dựng Đề án cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới có sự giám sát của Nhà nước, hoàn thiện chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan.

Quảng Ngãi thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, viện, trường; rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình, giảm thời gian xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng cao, phi địa giới hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ, startup tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về phát triển nguồn nhân lực số, đến nay, Quảng Ngãi đã kiện toàn thành lập 1.477 Tổ Công nghệ số cộng đồng với hơn 12.198 thành viên; phong trào “Bình dân học vụ số” đã được triển khai rộng khắp với 96 xã, phường, đặc khu.

Quảng Ngãi đã đang hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2026-2030 trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực số.

Về hạ tầng số dùng chung, đến nay, Quảng Ngãi đã đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; cấp phát 15.806 chữ ký số, gồm 2.759 chữ ký tổ chức, 13.042 chữ ký số cá nhân, 5 chữ ký số thiết bị.

Kinh tế số, hệ sinh thái chuyển đổi số của Quảng Ngãi bước đầu được hình thành trên các cấu phần như: Ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi; phát triển hạ tầng 4G (99% các thôn), 5G đến Trung tâm các khu vực đô thị, khu đông dân cư, cụm, khu công nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập, chưa có doanh nghiệp công nghệ cao được thành lập./.

