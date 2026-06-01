Meey Group liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng công nghệ

Chỉ hai ngày sau Giải thưởng Sao Khuê 2026, Meey Group tiếp tục được xướng tên tại Chương trình Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số - Viet Nam I4 Impact Awards 2026 với hai hạng mục sản phẩm dịch vụ số và cá nhân lãnh đạo.

Cụ thể, sản phẩm “Meey Land Super App” đạt Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số 2026 ở hạng mục “Dịch vụ số xuất sắc - I4 Digital Service Innovation Award."

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, được vinh danh tại hạng mục “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số - I4 Innovation Leadership Award."

Trước đó, Meey Land Super App đã được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026. Việc tiếp tục được xướng tên tại Việt Nam I4 Impact Awards 2026 cho thấy sản phẩm của Meey Group được nhìn nhận ở nhiều tầng giá trị.

Nếu Sao Khuê là sự ghi nhận đối với một giải pháp công nghệ có tính ứng dụng, năng lực triển khai và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, Việt Nam I4 Impact Awards đặt sản phẩm trong một thước đo rộng hơn: mức độ tạo tác động đối với chuyển đổi số, kinh tế số và quá trình đổi mới trong một lĩnh vực còn nhiều dư địa như bất động sản.

Từ chất lượng sản phẩm đến giá trị tác động

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên, tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu tại Việt Nam. Với các doanh nghiệp công nghệ, đây là một kênh đánh giá quan trọng về năng lực sản phẩm, tính thực tiễn, khả năng thương mại hóa và mức độ đáp ứng nhu cầu người dùng.

Trong khi đó, Việt Nam I4 Impact Awards 2026 được phát triển từ chương trình I4.0 Awards, hướng tới biểu dương những thành tựu có tác động đối với Việt Nam số. Trọng tâm của chương trình nằm ở khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tế, tạo giá trị cho doanh nghiệp, thị trường và xã hội.

Vì vậy, việc Meey Group liên tiếp được ghi nhận tại hai chương trình có thể nhìn từ hai lớp đánh giá. Ở Sao Khuê, Meey Land Super App được nhìn nhận như một sản phẩm công nghệ số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản. Ở Việt Nam I4 Impact Awards, sản phẩm và lãnh đạo doanh nghiệp được đánh giá trong mối liên hệ rộng hơn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tác động thực tiễn của công nghệ.

Meey Land Super App được phát triển theo mô hình all-in-one siêu ứng dụng dành riêng cho bất động sản, tích hợp nhiều công cụ và tiện ích trên một nền tảng. Sản phẩm hướng tới các nhu cầu phổ biến của thị trường như tìm kiếm bất động sản, đăng tin, tham khảo thông tin quy hoạch, dự án, định giá và kết nối các nhu cầu liên quan đến giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức về dữ liệu, tính minh bạch và khả năng kết nối giữa các bên, các nền tảng số chuyên biệt có vai trò ngày càng rõ. Với người mua và nhà đầu tư, công nghệ giúp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn thông tin rời rạc. Với nhà môi giới, công cụ số hỗ trợ quản lý nguồn hàng, khách hàng và quy trình tư vấn. Với doanh nghiệp bất động sản, nền tảng tích hợp có thể hỗ trợ tiếp thị, phân phối, quản trị thông tin và đo lường hiệu quả vận hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, ông Hoàng Mai Chung, cho biết việc phát triển Meey Land Super App xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường bất động sản Việt Nam, nơi người dùng, môi giới, doanh nghiệp và các bên liên quan vẫn cần thêm công cụ để tiếp cận dữ liệu đầy đủ, có hệ thống và thuận tiện hơn.

“Bất động sản là lĩnh vực có giá trị giao dịch lớn, quy trình phức tạp và liên quan đến nhiều bên. Vì vậy, sản phẩm công nghệ cần đi vào những điểm nghẽn cụ thể của thị trường. Meey Land Super App là một trong những bước đi của Meey Group nhằm đưa các lớp dữ liệu, công cụ và tiện ích vào cùng một nền tảng, phục vụ tốt hơn cho người dùng và cộng đồng kinh doanh bất động sản," ông Chung chia sẻ.

Meey Land Super App được xướng tên tại hạng mục Dịch vụ số xuất sắc - I4 Digital Service Innovation Award.

Ghi nhận vai trò dẫn dắt chuyển đổi số

Bên cạnh hạng mục dành cho sản phẩm, ông Hoàng Mai Chung cũng được vinh danh tại Việt Nam I4 Impact Awards 2026 với tầm nhìn định hướng chiến lược trong quá trình phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản.

Là thuyền trưởng của Meey Group, ông Hoàng Mai Chung định hướng doanh nghiệp theo mô hình proptech, tập trung vào hệ sinh thái công nghệ-tài chính bất động sản. Thay vì chỉ phát triển một nền tảng đăng tin, Meey Group xây dựng nhiều sản phẩm phục vụ các khâu khác nhau của thị trường, từ bản đồ số, quản lý khách hàng và nguồn hàng, thông tin dự án, công cụ định giá đến các tiện ích hỗ trợ môi giới, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Mai Chung, các giải thưởng là sự khích lệ đối với đội ngũ, nhưng giá trị quan trọng hơn nằm ở khả năng đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tế của thị trường.

“Chúng tôi xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng của thị trường bất động sản số. Khi dữ liệu được tổ chức tốt hơn, công cụ được tích hợp tốt hơn và người dùng có thêm cơ sở để kiểm chứng thông tin, thị trường sẽ có điều kiện vận hành minh bạch và hiệu quả hơn. Meey Group theo đuổi mục tiêu đó trong dài hạn, với tinh thần làm sản phẩm nghiêm túc và thực chất," ông Hoàng Mai Chung chia sẻ.

Từ Sao Khuê 2026 đến Việt Nam I4 Impact Awards 2026, Meey Group được ghi nhận ở cả phương diện sản phẩm và tác động chuyển đổi số. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ bất động sản dựa trên dữ liệu, khả năng ứng dụng và nhu cầu thực tế của thị trường./.