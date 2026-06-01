World Cup 2026: Công nghệ hiện đại nâng tầm trải nghiệm trên sân

Thành phố Philadelphia, Mỹ, đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để lần đầu tiên tổ chức các trận đấu World Cup tại Sân vận động Philadelphia với sức chứa hơn 65.000 người.

Địa điểm này không chỉ là biểu tượng thể thao của khu vực mà còn ghi dấu ấn với mặt cỏ lai hiện đại và hệ thống giao thông công cộng thuận lợi phục vụ người hâm mộ quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, sân vận động Philadelphia được khánh thành vào năm 2003 với chi phí xây dựng 512 triệu USD, từng là sân vận động đắt nhất tại Mỹ tại thời điểm đó.

Mặc dù tên thương mại là Lincoln Financial Field - kết quả của hợp đồng nhượng quyền trị giá 139,6 triệu USD - địa điểm này sẽ mang tên Sân vận động Philadelphia trong suốt giải đấu để tuân thủ quy định của FIFA.

Nhằm đảm bảo chất lượng thi đấu, đội ngũ kỹ thuật của sân vận động Philadelphia đã tiến hành thay thế cỏ Bermuda bằng mặt cỏ lai kết hợp sợi tự nhiên và tổng hợp, loại bề mặt đã được sử dụng tại các sân tập của câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Real Madrid.

Sức chứa cho các trận bóng đá kỳ World Cup lần này tại sân vận động Philadelphia sẽ đạt khoảng 65.827 chỗ ngồi, thấp hơn một chút so với kỷ lục 77.900 khán giả trong buổi biểu diễn của ca sỹ người Anh Ed Sheeran vào năm 2023.

Người hâm mộ có thể đến sân bằng hệ thống tàu điện ngầm SEPTA với giá vé 3 USD, và được hỗ trợ xe buýt miễn phí lượt về sau trận đấu thông qua sự tài trợ của nền tảng Airbnb.

Bên cạnh kiến trúc 4 góc có thể tháo rời để mở rộng diện tích thi đấu, sân vận động còn có một khu vực tạm giữ đặc biệt ngay bên trong để xử lý những cổ động viên quá khích.

Thành phố Philadelphia kỳ vọng bầu không khí náo nhiệt từ văn hóa cổ vũ địa phương sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cổ động viên quốc tế trong suốt kỳ World Cup 2026 này./.

