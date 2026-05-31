Vòng 25 V-League: Hà Nội FC thua sốc Hoàng Anh Gia Lai, PVF-CAND "mơ" trụ hạng

Tối 31/5, cả 7 trận đấu thuộc vòng 25 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đã đồng loạt diễn ra cùng giờ trên khắp sân cỏ cả nước.

Trong đó, bất ngờ lớn nhất đến trên sân Pleiku, nơi đội chủ nhà đang trong nhóm đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai "quật ngã" đội đang trong cuộc đua top 3 là Hà Nội FC, bất chấp việc đại diện Thủ đô đã có bàn mở tỷ số trong hiệp một do công của tiền đạo Đỗ Hoàng Hên.

Bước sang hiệp hai, những sự thay đổi người hợp lý của huấn luyện viên Lê Quang Trãi khi đưa vào sân hai tiền đạo Trần Gia Bảo và Conceicao đã giúp đội bóng phố Núi lật ngược thế trận, ghi liền 3 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng tưng bừng 3-1.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng khi có được 26 điểm, hơn nhóm cuối bảng 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu.

​Trong khi đó, "cú ngã" bất ngờ trên sân Pleiku khiến Hà Nội FC đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua tranh huy chương, bởi ở trận đấu cùng giờ, Ninh Bình FC dù cũng phải làm khách nhưng đã có chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa, trong ngày ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm.

Ninh Bình FC giành chiến thắng trong ngày ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm. (Ảnh: CLBNinhBinh)

Các bàn thắng của Đức Chiến và Quốc Việt giúp Ninh Bình "gác" đối thủ Hà Nội FC khoảng cách 3 điểm trước vòng đấu cuối cùng và chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa là sẽ chắc chắn góp mặt trong nhóm ba đội nhận huy chương.

Tuy nhiên, cú "vấp" của đội xếp thứ hai là Thể Công-Viettel khi để Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1 đã mở ra cơ hội "đổi màu" huy chương cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trước lượt trận cuối cùng.

Hiện tại, Thể Công (51 điểm) đang hơn 3 điểm so với Ninh Bình, nhưng kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng (17 so với 19). Nếu đội bóng áo lính để thua ở vòng đấu cuối (gặp nhà vô địch Công an Hà Nội) đồng thời Ninh Bình có 3 điểm ở cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đã hết mục tiêu), Hoàng Đức và các đồng đội sẽ kết thúc mùa giải với tấm huy chương Bạc.

​Sau vòng 25, cuộc đua trụ hạng chỉ còn là "chuyện riêng" của 3 đội bóng lần lượt là SHB Đà Nẵng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và PVF-CAND (cùng 21 điểm).

Trong ngày Becamex Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 1-2 trước Công an Hà Nội, SHB Đà Nẵng chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận hòa không bàn thắng, PVF-CAND đã tận dụng tốt cơ hội với chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng, qua đó cân bằng điểm số với hai đối thủ.

PVF-CAND mở ra cơ hội trụ hạng với chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng. (Ảnh: PVFCAND)

​Ở vòng đấu cuối cùng, SHB Đà Nẵng và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thi đấu trên sân nhà (lần lượt tiếp đón Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai), trong khi PVF-CAND sẽ có chuyến hành quân đến sân của Sông Lam Nghệ An.

Nhiều khả năng, cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 có thể sẽ phải phân định bằng chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng. Trước vòng đấu cuối, SHB Đà Nẵng (hiệu số -10) đang là đội có lợi thế hơn so với hai đối thủ là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (-14) và PVF-CAND (-20)./.

Kết quả thi đấu vòng 25 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 trước vòng đấu cuối cùng. (Ảnh: VPF)

