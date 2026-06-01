Không lâu sau khi U17 đăng quang, U19 Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch tại giải U19 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam

Ở giải đấu này, những lá thăm may rủi đã đưa "các chiến binh Sao vàng" rơi vào bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste.

Đây được nhận định là bảng đấu tiềm ẩn nhiều thách thức dành cho thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, trong đó đối thủ lớn nhất chính là đội chủ nhà.

U19 Indonesia bước vào giải năm nay với tư cách đương kim vô địch sau khi đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận chung kết năm 2024. Đội chủ nhà tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu lực lượng chất lượng, trong đó có 6 cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài.

U19 Myanmar và U19 Timor không được đánh giá cao nhưng vẫn có thể gây ra những khó khăn nhất định cho U19 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026 bằng trận ra quân gặp U19 Timor Leste vào lúc 16g ngày 1/6.

Ba ngày sau, cũng vào lúc 16g, đoàn quân của ông Yutaka Ikeuchi sẽ bước vào lượt trận thứ 2 để đối đầu U19 Myanmar.

U19 Việt Nam sẽ khép lại cuộc cạnh tranh tại bảng A bằng màn chạm trán chủ nhà U19 Indonesia và lúc 20g ngày 7/6.

Ngoài những thách thức đến từ các đối thủ bảng A, U19 Việt Nam sẽ đối mặt khó khăn đến từ việc U19 Lào xin rút lui trước lễ bốc thăm.

Điều này khiến cho cuộc đua tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt.

Theo kết quả bốc thăm, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, còn bảng C chỉ có Australia, Campuchia và Philippines.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Do bảng C chỉ còn 3 đội, khi xét thành tích đội nhì, ban tổ chức sẽ không tính đến kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng A và B.

Với tính chất căng thẳng như vậy, U19 Việt Nam gần như buộc phải cạnh tranh ngôi nhất bảng nếu muốn giành vé trực tiếp vào bán kết. Vì thế, trận đấu với chủ nhà Indonesia ngày 7/6 được xem là màn so tài mang tính quyết định.

“U19 Việt Nam xem mỗi trận đấu như một trận chung kết”

Để chuẩn bị cho giải đấu, U19 Việt Nam cũng đã trải qua thời gian tập huấn dài ngày tại Nhật Bản, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất.

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn từ các trận đấu tập này khi U19 Việt Nam được cọ xát với những đối thủ mạnh cả về thể lực lẫn kỹ năng, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

U19 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh chưa thể sở hữu đội hình tối ưu nhất do những khó khăn về lực lượng vì vướng lịch thi đấu trong nước. Tuy nhiên, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Nhà cầm quân người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi khẳng định U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẽ bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất.

HLV Yutaka Ikeuchi đặt niềm tin rất lớn vào các học trò. (Nguồn: VFF)

Phát biểu trước truyền thông, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự vui mừng khi các cầu thủ trẻ có cơ hội được góp mặt tại một sân chơi khu vực giàu tính cạnh tranh, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết,” ông Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết đội tuyển U19 Việt Nam không dành sự tập trung cho riêng một đối thủ nào tại giải U19 Đông Nam Á mà sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: “Như tôi đã chia sẻ, U19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp Indonesia cũng vậy."

