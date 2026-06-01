Xem trực tiếp trận U19 Việt Nam-U19 Timor Leste trên kênh nào, ở đâu?

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026 bằng màn đối đầu U19 Timor Leste ở lượt ra quân bảng A.

Trận đấu mở màn giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay (1/6) trên sân vận động North Sumatra; được trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Việc gặp U19 Timor Leste ở ngày ra quân mang đến cơ hội lớn để giúp đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khởi đầu thuận lợi. Thậm chí, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng đậm nếu tận dụng thành công các cơ hội tạo ra.

Trước cuộc so tài này, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía U19 Việt Nam khi "các chiến binh Sao vàng" giành toàn thắng ở 4 lần gặp nhau gần nhất.

U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn song không vì thế mà U19 Việt Nam được phép chủ quan trong bối cảnh cạnh tranh vé đi tiếp rất căng thẳng.

Tại vòng bảng, ba đội nhất bảng sẽ giành quyền đi tiếp trong khi tấm vé bán kết còn lại sẽ dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Do U19 Lào rút lui, bảng C sẽ chỉ còn ba đội bóng. Vì thế, khi xét thành tích đội nhì, ban tổ chức sẽ không tính đến kết quả đối đầu với đội đứng cuối ở bảng A và B.

Với tính chất cạnh tranh căng thẳng, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khẳng định: "Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết."

Ông cũng cho biết đội tuyển U19 Việt Nam không dành sự tập trung cho riêng một đối thủ nào tại giải U19 Đông Nam Á mà sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu./.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 Đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt phải đối đầu các đội Timor Leste, Myanmar và chủ nhà Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026.