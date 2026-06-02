Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư trực tràng bằng robot

Ngày 2/6, Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ phức tạp ung thư trực tràng với sự hỗ trợ của phẫu thuật nội soi robot, giúp người bệnh hồi phục nhanh sau mổ, ít đau, sẹo nhỏ thẩm mỹ, đặc biệt bảo tồn tốt hơn các dây thần kinh và mạch máu, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh...

Đây cũng là một trong những hoạt động ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Bệnh nhân N.Đ.D. (42 tuổi, ở Hà Nội) đi khám tại bệnh viện K sau một tháng kể từ khi thấy đi ngoài có lẫn máu, kèm rối loạn khuôn phân táo lỏng thất thường. Tuy nhiên, do chủ quan cho rằng chỉ là bệnh trĩ thông thường nên bệnh nhân tự điều trị mà không đi khám chuyên khoa. Chỉ đến khi các triệu chứng ngày càng dai dẳng và không cải thiện mới đến viện kiểm tra và được phát hiện có khối u trực tràng.

Kết quả nội soi tiêu hoá phát hiện tổn thương u sùi trực tràng cao, chiếm 1/3 chu vi, sinh thiết kết quả xác định là ung thư trực tràng. Bệnh nhân được chụp chiếu đánh giá toàn thân không có di căn xa, chụp MRI đánh giá u trực tràng giai đoạn.

Phó giáo sư Kim Văn Vụ - Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa 1 cho hay bệnh nhân được đánh giá toàn diện và thống nhất chỉ định phẫu thuật robot cắt đoạn trực tràng, nạo vét hạch, nối ngay, đồng thời tối ưu hiệu quả phục hồi sau mổ.

Thạc sỹ Trần Đình Tân - Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa 1 phân tích, đây là trường hợp bệnh nhân nam giới, trẻ tuổi có khung chậu hẹp, phẫu thuật robot mang lại nhiều ưu thế vượt trội so với phẫu thuật truyền thống hay nội soi thông thường như: loại bỏ được toàn bộ tế bào ung thư mà vẫn bảo tồn được tối đa tế bào lành như mạch máu lớn, thần kinh, đặc biệt là thần kinh tiết niệu sinh dục, kiểm soát mất máu trong mổ tốt hơn, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

Phẫu thuật robot mang lại nhiều ưu thế vượt trội so với phẫu thuật truyền thống.

Ngày 28/05, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật robot lấy bỏ toàn bộ tổn thương trực tràng kết hợp nạo vét hạch. Với sự hỗ trợ của hệ thống robot hiện đại, các bác sỹ phẫu tích chính xác từng lớp mô trong không gian hẹp, bóc tách giải phóng triệt để tổn thương khỏi các cấu trúc xung quanh, thực hiện cắt nối trong điều kiện hình ảnh rõ nét và thao tác linh hoạt chính xác hơn.

Sau ca mổ, bệnh nhân D. có thể ngồi dậy và đi lại chỉ sau một ngày.

Bác sỹ Trần Đình Tân cho hay phẫu thuật nội soi robot ứng dụng cho nhiều bệnh lý ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Công nghệ robot mang lại nhiều lợi ích như tăng độ chính xác, giảm sang chấn mô trong quá trình phẫu thuật, hạn chế biến chứng, giúp người bệnh phục hồi nhanh và nâng cao chất lượng sống sau điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt tầm soát ung thư đường tiêu hóa khi có các dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài… Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà vì dễ lầm tưởng với các bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn, khi có dấu hiệu bất thường cần đi khám tại cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị kịp thời./.

